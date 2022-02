Aleksandar Stanojević želi titulu sa Partizanom, ne zanima ga ni Liga konferencija i Kup Srbije.

Pripreme su završene. Kreće povratak u borbu za titulu za Partizan. Na četiri meča su ostvarili dve pobede (Tikveš i Dinamo Batumi) i dva poraza (Bašakšehir i Dinamo Moskva).

Aleksandar Stanojević delio minutažu, isprobavao razne kombinacije, dao je veću minutažu nosiocima igre, ali su i oni mlađi dobili priliku da se dokažu.

Sada sledi nastavak sezone, prolećni deo Superlige, a trener crno-belih je pre svega toga razgovarao sa novinarima u Turskoj. Odgovarao je na pitanja predstavnika "sedme sile", a priznao je i jednu stvar - da ga zanima samo titula.

"Rezultat je uvek bitan i na pripremama. Imali smo teške i jake protivnike, zadovoljan sam sa svim. Ako pričamo pojedinačno Tikveš, bili smo dominantni. Onda Bašakšehir koji je kontrolisao sve vreme, prava provera, moglo je da bude i nerešeno. Dinamo Moskva nije još u punom ritmu, dobar meč, zaslužili smo minimum remi. Onda protiv prvaka države kao meč kvalifikacija za Ligu Evrope, jaka i dobra utakmica. Različiti protivnici, mi smo neke stvari videli, neki igrači su se podigli."

Kakvu bi ocenu dao na sve to? Pazio je kod odabira.

"Mi smo perfekcionisti, stalno nam nešto fali. Neka bude 7.5, teško se to dobija i u novinama."

S obzirom da Partizan igra u Evropi (čeka ih dvomeč sa Spartom iz Praga u Ligi konferencija), a da je tu borba i za titulu i Kup dobio je direktno pitanje - čega bi se odrekao?

"Što se mene tiče oba bih se odrekao za titulu. Nemam nikakvu dilemu. Ne interesuje me ništa osim titule. Da znam da ću igrati finale Lige konferencije ili uzeti Kup, to me ne interesuje. Svi živimo za titulu i dišemo za to i sve bi dali za to. Nema cenu ništa."

Svestan je da mora da vodi računa o igračima i o fokusu kada su različita takmčenja u pitanju.

"Nije lako kada iz evropske utakmice dođete i igrate prvenstvo, ali je moj posao trenera da na to pazim. Mora sve da se stavi na stranu, da ne postoje 'emocije' osim u borbi za titulu. Klubu finansijski znači da prođe u Evropi, meni kao treneru znači sigurno, ali nema cenu titula. Ne interesuje me ništa drugo. Idemo maksimalno, želećemo, ali neće biti bilo kakav zarez."

