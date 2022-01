Trener crno-belih, izvesno je, napustiće kormilo ekipe po završetku sezone.

Izvor: MN Press

Odjeknula je važna vest iz Humske - Aleksandar Stanojević naredne sezone neće biti trener Partizana!

Strateg crno-belih je rešio da po završetku tekuće sezone okonča svoj skoro dvogodišnji mandat u klubu, a nedavno je nagovestio da će takvu odluku i doneti!

Stanojević je nekoliko puta tokom ove sezone govorio da je u Partizanu i srpskom fudbalu izuzetno naporno raditi, a pre samo nekoliko dana, njegove vesti na tu temu praktično su najavile ovu odluku.

Trener Partizana je nedavnom u intervjuu za "Telegraf" naglasio da će čak i da uspe da šampionsku titulu vrati u Humsku, najverovatnije napustiti klub. Na pitanje u čemu je problem, Stanojević je tada jasno odgovorio.

"U tome što je potrošnja nenormalna, gde sebe zapitaš da li si spreman i da li možeš da izneseš još sezona posle juna, kada mi ističe ugovor. Samo je to pitanje. Nije pitanje ni odnosa, ni želje, ambicije, samo da li možeš još posle svega. Teško se zadržavaš posle dve godine, pogotovo posle svih promena, modernizacije fudbala. To je za mene jedini razlog i, sad vam kažem najiskrenije, teško je da ću ostati u Partizanu posle završetka tekuće sezone. Čak i ukoliko se osvoji titula - teško", pričao je strateg crno-belih.

On je tom prilikom rekao i da odluka u tom trenutku još nije 100% doneta.

"Da ne budem isključiv do kraja, možda se razmišljanje promeni posle odmora, kada se malo sve slegne, napuni energija, ali eto, pričamo u smiraju 2021. godine i tako razmišljam trenutno. Partizan je za mene sve, u klubu sam od malena, imam odrešene ruke da radim svoj posao najbolje što mogu, prezadovoljan sam finansijama, ne treba mi ništa preko onoga što imam, kod kuće sam u Beogradu i da nema tog stresa, ostao bih u Humskoj do kraja života, to vam potpisujem. Mislite li da je lepše i lakše u inostranstvu - nije, verujte", rekao je Stanojević.

On je i u septembru prošle godine, na čuvenom obraćanju navijačima, najavio nešto slično. Još tada je Stanojević, nakon što je i zaplakao govoreći o Partizanu, isticao da mu nije lako.

"Teško se ostaje dugo ovde. Teško, nisam siguran da li ću ostati, teško da ću moći. To je strahovita potrošnja, mislim da je teško da ću ostati sledeće godine. Ali videćemo u kom pravcu će ići. Svako bi želeo da doživi sudbinu Ljubiše Tumbakovića, čovek koji nas je naučio šta znači Partizan. Ja sam osam godina bio u inostranstvu, od toga pet godina u Kini. Stvarno ne moram da idem u inostranstvo, najsrećniji bih bio da ostanem pet ili deset godina. Ali to je mnogo teško...", bile su reči Stanojevića.

Partizan do kraja sezone očekuje žestoka borba za titulu prvaka Srbije, pošto crno-beli imaju pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, u Kupu Srbije su stigli do četvrtfinala, dok ih 17. i 24. februara protiv Sparte iz Praga očekuju mečevi u nokaut fazi Konferencijske lige.