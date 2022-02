Na kraju Kuluševski nije uzeo "44", možda i zbog bivšeg kluba svog idola.

Izvor: Profimedia/Independent Photo Agency/Ala

Švedski fudbaler Dejan Kuluševski (21) stigao je u Totenhem na pozajmicu do leta 2023. godine, a odlučio je da u novom klubu nosi broj "21" i time prekršio dosadašnji trend.

Kuluševski je u Juventusu nosio "44" kao i njegov idol, da bi sada to promenio. Ako ste se zapitali ko je to mogao da nosi "44" i da bude idol jednom fudbaleru, tu zapravo dolazi do bizarnosti. Verovali ili ne, ali idol Dejana Kuluševskog je belgijski fudbaler albanskog porekla Adnan Januzaj!

Nekadašnji talenat Mančester junajteda stariji je samo pet godina od Kuluševskog, ali je i to bilo dovoljno da se Šveđanin "zaljubi" u njegove igre.

Još kao tinejdžer je stigao u Junajted i počeo da igra za njih tokom sezone 2013/14 i upravo tada je nosio broj "44". Baš tokom jedne turneje tokom priprema Kuluševski je gledao Januzaja u dresu Junajteda, oduševio se njegovim potezim, pa je odlučio da prati baš njegov fudbalski put.

Uzeo je njegov broj, "skinuo" poteze, ali se ipak nada da će karijera ići u boljem pravcu. Januzaj se nije proslavio u Junajtedu, odigrao je ukupno 50 mečeva za prvi tim, a posle pozajmica u Dortmundu i Sanderlendu skrasio se u Španiji.

Još od 2017. godine je član Real Sosijedada za koji igra standardno, a sigurno će i njega obradovati kada čuje da je samo pet godina stariji kolega odlučio da nosi broj "44". Možda je baš zbog toga što je Januzaj igrao za Mančester junajted odlučio da promeni broj na uniformi...