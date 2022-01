Fudbaler Mančester junajteda otvoreno priznao šta mu veoma smeta.

Kristijano Ronaldo vratio se u Mančester junajted prošlog ljeta da bi pobeđivao, ali do sada nije bilo pobjeda koliko je htio. "Crveni đavoli" su tek sedmi u Premijer ligi i izgubili su čak šest puta u 19 kola, a u Ligi šampiona očekuje ih dvomeč protiv njegove stare mušterije.

Da bi 2022. bila onakva kakvu "CR7" želi, svi će morati bolje. I nosioci igre Junajteda, uključujući i njega, kao i mlade igrače, sa kojima nekad ne uspjeva da postavi odnos kakav bi želio.

On je o tome iskreno govorio u intervjuu za magazin "FourFourTwo".

"Ako ti dam savjet ako si mlađi od mene i ako to ne primijeniš u svakodnevnom životu, biće teško. Cijelog dana možete da pričate sa tom osobom. Ako to ne dolazi do vas, onda je nemoguće. Pamtim kada sam imao 18, 19, 20 godina, stariji igrači su pričali sa mnom i to sam shvatio tako da moram da napredujem. Kada vam to pričaju, oni znaju više od vas, iskusniji su od vas, prošli su kroz mnogo loših momenata. Ipak, postoje i ljudi koji to ne prihvataju".

On je naglasio da zna o čemu priča jer ima istu situaciju i kod kuće, u svojoj porodici.

"Ako kritikujete mlade igrače, a ne pričam o novoj generaciji naših igrača, već generalno, imam djecu i znam o čemu pričam. Nekad kad ste malo stroži, onda oni rade suprotno. Morate naći balans. Ali moje mišljenje je da bi sve to trebalo da pođe od vas. Trebalo bi da budeš ponosan na sebe i da kažeš sebi kad se pogledaš u ogledalo da si uradio sve od sebe. To bi trebalo svi da uradimo".