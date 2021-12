Trener crno-belih Aleksandar Stanojević priča je o predstojećem prelaznom roku.

Izvor: MN Press

Partizan je imao izuzetno uspešnu jesen, zapravo rekordnu, pošto je prvi deo sezone završio na prvom mestu na tabeli sa pet bodova više u odnosu na Crvenu zvezdu, što je prvi slučaj posle čak sedam godina!

Uz to, crno-beli će na proleće igrati u šesnaestini finala Konferencijske lige, a iako je bilo sitnih problema - na licu trenera Aleksandra Stanojevića je trenutno samo osmeh. Na odmoru je kao i čitava ekipa, ali polako se već prave planovi za zimski prelazni rok u kom će se Partizan pojačati kako bi "odbranio" prvu poziciju.

U današnjem razgovoru sa novinarima Stanojević je rekao da neće biti previše dolazaka, čak je i sam upitao predstavnike "sedme sile" za pomoć - šta je to što je potrebno Partizanu.

"Uvek možete da dovede dobre igrače. Gledamo ih i iz prvenstva i iz inostranstva. Ne volim da gomilam strance, ako ne mogu da nam donesu razliku. Da se Marko Milovanović nije pokazao kako se pokazao tokom priprema i na utakmicama... Mi smo sve vreme gledali stranog špica i imali sve spremno, alii to sam stopirao zbog njega. Zašto bih dovodio stranca, kad imamo Milovanovića od 17. Znate da sam za Markovićem koji je imao 17 i Šćepovića sa 19 igrao derbije", rekao je iskreno Stanojević i sam analizirao šta mu je potrebno.

"Potreban nam je defanzivni zadnji vezni. Imamo već četiri-pet igrača koje smo gledali, pratili i sa njima pregovarali. Imamo i petoricu koja se vraćaju iz povrede, tu su mladi".

Stanojević je rekao da nema potrebe da dovodi strance kada već ima Jojića i Šćekića na pozicijama centralnih veznih, dok su tu još i Zdjelar i Šćekić koji su tipični zadnji vezni. Na toj poziciji će gotovo sigurno stići pojačanje, a da li je Partizanu potrebna na kraju i jedna "osmica"?

"Imate Jojića sa golovma i asistencija, tu je i Pantić koji igra 'boks tu boks'. Da li možemo da nađemo nekog boljeg? Kante? Možda...", našalio se Stanojević i potom upitao novinare koji su očekivali više imena:

"Zašto bih zatvarao Terzića ili Jovića? Evo, recite mi?".

Da li postoji šansa da dođe Adem Ljajić koji je već neko vreme na "ledu" u Bešiktašu?

"Kad se takav igrač pojavi - naravno. Tad kažeš: 'Da, da, on nam treba'. Ipak, to je nerealna priča. Ljudi iz kluba mi to nisu stavili kao opciju. Ako postoji mogućnost bio bih najsrećniji. Znate gde igra...", kazao je trener Partizana.

Kakva je situacija sa igračima iz domaće lige?

"Ima i mlađih i starijih. Kad vam je potreban neko namenski, ima bočnih igrača, čak i iskusnijih. MI smo 11. liga u Evropi. Ovakva kakva god da je naša liga, opet je 11. u Evropi. Trenutno je infrastruktira problem srpskog fudbala. To može da se podigne. Videli ste našu i Zvezdinu utakmicu u Topoli, ozbiljna evorpska. Teško je dovesti iz naše liga mladog igrača, ali zato ima u našoj školi mladih igrača. Da, treba nam bočni igrač, ali tek ako ode Marković u inistranstvo. Gde da stavim stranca, kad već imam Lazara?", upitao je on.

Stanojević je dodao i da će sve igrače koji budu želeli da odu - pustiti. Tako je već učinio i sa Kleom, koji nije više imao motivaciju, dok se to odnosi i na sve igrače koji ne planiraju da se bore za mesto u prvom timu. Ne želi nezadovoljne i spreman je svima da izađe u susret.