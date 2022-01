Nevjerovatna promjena za čovjeka koji je imao i više nego uspješnu fudbalsku karijeru. Fabio Koentrao je odlučo da napravi zanimljiv potez.

Izvor: Youtube/ Empower Brands Channel /screenshot

Igrao je za Benfiku, Real Madrid, Monako, Sporting, osvojio je dvije Lige šampiona, nosio je dres reprezentacije Portugala 52 puta, a sada se bavi potpuno drugačijim poslom.

Fabio Koentrao je odlučio da u 33. godini završi karijeru i da postane ribar. Ispunio je sebi želju iz djetinjstva.

Prethodne tri godine igrao je za Rio Ave, pa je prelomio i "okačio kopačke o klin" kako bi se posvetio sebi i onome što voli. U tome baš uživa što je potvrdio u jednom intervjuu za "Empower Brands Channel".

"Mnogi misle da je ovaj posao sramota, ali se sa tim ne slažem. Ovo je posao za sve generacije. Moj otac je imao brod, išao je često u ribolov, a ja sam išao sa njim", otkrio je Koentrao.

Pogledajte kako to izgleda:

Ne stidi se svoje nove avanture, čak naprotiv.

"Ovo je posao kao i svaki drugi, more je predivno i treba ga iskoristiti. Ljudi koji vole more treba da slijede svoje snove. Moja sreća je na ovom brodu, to je život kakav želim", jasan je Koentrao.

Okrenuo je nekadašnji saigrač Kristijana Ronalda novi list i planira tome u potpunosti da se posveti. Za sada mu dobro ide.