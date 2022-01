Portugalac pričao o engleskom klubu, ali i svojim ličnim upjesima.

Izvor: Profimedia

Očekivao je Kristijano Ronaldo da će stvari biti mnogo bolje kada se vratio kući.

Umjesto toga, dočekali su ga problemi u Mančester junajtedu. Smijenjen je Ole Gunar Solskjer, došao je Ralf Rangnik, ali su problemi i dalje tu.

Nije klub na onom nivou na kom je bio kada ih je trenirao Ser Aleks Ferguson i kada je Portugalac harao Premijer ligom. Sada su se stvari promijenile, a ni njemu se ne dopada što su daleko od borbe za titulu i za sam vrh. Zbog svega toga je ostavio zanimljivu poruku na društvenim mrežama.

"Nedavno završena 2021. godina je bila daleko od lake, uprkos 47 golova koje sam dao u svim takmičenjima. Dva različita kluba, pet trenera, nokaut faza Evropskog prvenstva sa Portugalom i borba za plasman u Katar koja nas čeka u baražu", počeo je Kristijano i nabrojao sve svoje pojedinačne uspjehe.

Zatim je pričao o povratku na "Teatar snova".

"Dolazak na 'Old Traford' je za mene jedan od istorijskih momenata u karijeri. Međutim, nisam srećan sa rezultatima u Junajtedu. Niko od nas nije srećan i budite u to sigurni. Znamo da moramo da radimo još jače, da igramo bolje i da bilježimo bolje rezultate nego do sad."

Na kraju je imao poruku za sve navijače "crvenih đavola".

"Hajde da nam ova 2022. bude prekretnica sezone. Da je dočekamo u dobrom raspoloženju i jačem mentalitetu i da zajedno vratimo klub tamo gde mu je mjesto. Pridružite nam se, računamo na vas. Srećna Nova godina, vidimo se uskoro", završio je Ronaldo.