"DRAKAINA THE SORCERESS" IZ GOTIK METAL BENDA "WILLOW": Iako nas je malo, ponosna sam na crnogorsku metal scenu (VIDEO)

Gotika, horor, okultne ali i mračne ljubavne priče osnova su pomenute grupe i tema njihovih pjesama na novom albumu.

Metal scena u našoj zemlji i nije na visokom nivou, što ne znači da je nema.

Gotik/doom metal bend "Willow" je nedavno izbacio album “The VVitch” koji sadrži 11 pjesama, a kojem je prethodio singl "Vampir".







Svi ljubitelji ove muzike već dobro znaju o kome se radi, a mi smo iskoristili priliku da ugostimo i razgovaramo sa vokalistkinjom, Jovanom Pavlićević koja je poznatija pod pseudonimom "Drakaina the Sorceress".

U svom prepoznatljivom stilu i karakterističnom za gotik metal, Jovana nam je ispričala o svojim muzičkim počecima, ljubavi koju gaji prema ovom muzičkom žanru, ali i o tome koliko je ova muzika zastupljena u našoj zemlji.







Četvoročlani podgorički sastav "Willow" metal benda čine: Reverend Ignis the Cruel, Marquis de Kaamos, Domenico Sant`Angelo i pomenuta Drakaina the Sorceress.

Pogledajte o čemu smo još sve razgovarali i šta smo saznali od Drakaina the Sorceress!





POGLEDAJTE VIDEO: