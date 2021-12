"Ako budemo čekali, moraćemo da prestanemo da igramo"

Izvor: MN Press

Na dan kada su saznali da će u šesnaestini finala Lige Evrope igrati protiv Sevilje, u Dinamo Zagrebu su održali redovnu godišnju sednicu skupštine. A, na njoj je razgovor o stadionu Maksimir izazvao veliku pažnju.

Prema riječima predsjednika kluba Mirka Barišića, šampion Hrvatske uskoro bi mogao da potpuno prestane da igra na najvećem stadionu u Zagrebu, koji se nalazi u lošem stanju.

"Ideja za novi stadion prihvaćena je od strane grada. Ako čekamo skrštenih ruku, Dinamo uskoro neće moći igrati na Maksimiru. Ako klub nema adekvatan stadion, moraće prestati igrati. Mi ne odustajemo od naših ciljeva, već smo išli sami da pripremimo plan prema kojem bismo samostalno realizovali ideju", rekao je on.

Pogledajte kako izgleda Maksimir, otvoren 1912. i nekoliko puta rekonstruisan.

I Zdravko Mamić je ranije slao istu poruku - da bi Dinamo sam mogao da izgradi stadion, ako za to dobije neophodne dozvole.

"Mislim da mi imamo snage za to, čekamo da grad da zeleno svijetlo. Dinamo je jedan od rijetkih klubova, osim Rijeke, koji bi vlastitim sredstvima napravio svoj stadion. Očekujemo sastanak s predstavnicima grada do kraja godine. Trebamo riješiti i pitanje nove lokacije na kojoj bi Dinamo igrao kroz to vrijeme izgradnje novog stadiona, te da se omogući za to vrijeme trening-kamp za Dinamovu školu. Bez grada to ne možemo da napravimo. Za tri, četiri godine imali bismo krasan i savremeni stadion koji bi omogućio da je Dinamo s pravom u vrhu evropskog nogometa", rekao je Barišić, a prenio portal Index.hr.

Paralelno sa evropskim takmičenjem, u kojem je prošle nedelje Dinamo pobijedio Vest Hem u gostima, "modri" kod kuće učestvuju u trci za titulu koja godinama nije bila ravnopravnija.