Odlični Kolumbijac se rastao sa Moldavcima i sada je slobodan u izboru novog tima.

Izvor: MN Press

Doskorašnji štoper Šerifa, Kolumbijac Danilo Arboleda (26 godina, 191 centimetar) napustio je moldavski tim posle spektakularne polusezone i senzacionalnih nastupa u Ligi šampiona.

Arboleda je bio igrač Šerifa od februara, a sada odlazi kao slobodan igrač, dok se danima nagađa da bi njegov sledeći klub mogao da bude Crvena zvezda. O tome je nedavno govorio i generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić.

"Arboleda - da! Pregovaramo sa njim. Mislim da je šteta ispustiti jednog takvog igrača koji je igrao na visokom nivou u Ligi šampiona. A dolazi za džabe, jer mu je istekao ugovor. Videćemo u narednom periodu šta ćemo. Skautirali smo dosta igrača kojima ističu ugovori sada ili za šest meseci. Svesni smo da ono što nama treba, a to je dobro, kvalitetno, brzo i mlado, da to mnogo košta. To prevazilazi finansijske mogućnosti Zvezde. A opet, moramo investirati ako želimo da igramo u Ligu šampiona", rekao je Terzić posle plasmana u osminu finala Lige Evrope.

Arboleda prema transfermarktu vredi 1,2 miliona evra, a od 1. januara postaće slobodan igrač. U grupnoj fazi Lige šampiona odigrao je svih šest utakmica i učestvovao u velikim uspesima, poput pobeda protiv Šahtjora i Reala u Madridu, a prethodno i u eliminaciji Zvezde i Dinamo Zagreba u Ligi šampiona.

Zanimljivo je da je Šerif njegov prvi klub u Evropi, jer je do prošle zime nastupao u domovini za La Ekvidad, Ameriku Kali, Patriotas i Deportivo Kali.