Ko bi rekao da će fudbaleri morati da objašnjavaju i osmeh.

Izvor: Profimedia

Barselona je izgubila od Bajerna u Ligi šampiona (3:0) i zbog toga će u nastavku evro sezone igrati u Ligi Evrope, što je najlošiji rezultat kluba u poslednje dve decenije.

Ipak, ne priča se samo o novom neuspehu Barselone, nego i reakciji Klemona Lenglea. Francuski štoper se nakon poraza nasmejao dok je razgovarao sa protivničkim napadačem Robertom Levandovskim, što su kamere "uhvatile", da bi se nakon toga mediji obrušili na njega.

Tako je jedan bivši fudbaler, sada novinar, poručio Lengleu da bi posle takve reakcije u Minhenu trebalo da ide peške do Barselone, a da onda sa njim bude raskinut ugovor.

Da sve bude gore po Lenglea, njegov saigrač Gavi je zaplakao zbog poraza, pa je to dodatno pojačalo neprimerenu reakciju francuskog fudbalera. Zbog svega toga morao je da se oglasi na Instagramu i da navjačima objasni zašto je bio nasmejan na fotorafiji sa Levandovskim, ma kako to zvučalo neverovatno.

"Želim da pošaljem poruku svim navijačima Barselone. Kao prvo, tužan sam zbog rezultata, ovaj klub zaslužuje samo najbolje i nismo bili u stanju to da ispunimo. Druga stvar koju želim da objasnim je fotografija na kojoj se smejem sa Levandovskim zbog nečega što se u tom trenutku desilo. To je obična reakcija koja nema veze s mojim poimanjem rezultata. Svi koji me poznaju znaju da sam profesionalac i da volim Barselonu. Nikada reakcija ne bi bila takva za nešto što me boli kao to što se desilo u Minhenu", napisao je Lengle.

"Danas smo tužni, ali imamo misiju, da Barselonu vratimo gde pripada", dodao je štoper Barselone.

Videćemo da li je to dovoljno da mu oproste...