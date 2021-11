Dejan Stanković je pred meč sa Spartakom pričao o utakmici, Ligi Evrope, Ludogorecu, pojedincima...

Izvor: MN Press

Crvena zvezda se okreće domaćem šampionatu. U Ligi Evrope su savladali Ludogorec i sada sledi duel sa Spartakom.Crveno-beli nastavljaju borbu za titulu sa Partizanoom i moraće da upišu nove bodove.

Uoči tog duela je Dejan Stanković na konferenciji za štampu pričao o raznim temama. Kako o utakmicama, tako i o Geloru Kangi koji nije sa timom.

"Pobede su penicilin za sve, za grupu, dobro raspoloženje, brži oporavak. Imali smo utakmice gde smo gubili u Evropi, pa se vraćali jači. Vremena za analizu uvek ima. U Evropi i u prvenstvu se utakmice razlikuju i to je realno i istinito. Bitno je da smo se dobro domorili, fokus će biti stopostotan. Imamo dve utakmice kod kuće uzastopne u prvnestvu, nedelja, pa sreda. Očekujemo šest bodova i da se približavamo zimskoj pauzi što jači i bolji", počeo je Stanković.

Potvrdio je da je Gelor Kanga zbog smrti oca dobio dozvolu da ode u domovinu.

"Nama je bitniji čovek nego igrač, pretrpeo je tragediju, preminuo mu je otac. Naravno da treba da završi svoje privatne stvari. Zagrlili smo ga i jedva čekamo da se vrati. Ne znam za Voždovac hoće li biti spreman. Videćemo kad se vrati. Ima dozvolu da bude čovek i da uradi sve što je potrebno da se njegova familija koliko-toliko bolje oseća u tom teškom trenutku."

Izvor: Arenasport TV/screenshot

Zbog povrede Milan Rodić nije igrao protiv Ludogoreca, pa je Stanković morao da menja formaciju.

"Ne znam šta bi bilo kad bi bilo. Vodim računa ko fali, ali kada dođe vreme za izlazak na teren bavim se samo onima koje imam. Momci su pokazali da možemo bez svakoga. Dali su celog sebe protiv Ludgooreca, sa njima se može sve."

Nije želeo da priča previše o izostanku Loisa Dionija.

"Ne znam, pričam o igračima koje treniram. Znam da je vama zanimljivo nešto što meni nije, ali ja nisam ta adresa."

Pričao je i o borbi za titulu i stizanju Partizana koji ima bodovnu prednost.

"Bila je i pet i osam, neki su računali i 11, ali Zvezda vuče takav pritisak, kolika god da je razlika. Pobeda je imperativ. Zvezda je rezultat. Milion puta sam ponovio da je istorija lepa, ali da mora da se gleda sadašnjost i budućnost. Lakše je kada si na šest minusa i meč manje, ali bi bilo lepo da si na nuli ili plus tri. Idemo tri, po tri boda. Dajemo sve, pa ćemo na kraju da svedemo račune."

Vratio se potom na Ligu Evrope i grupu koja je veoma neizvesna. Još se ne zna ko bi mogao u nokaut fazu, a ko u Ligu konferencija.

"Kako god da se završi Zvezda je pobednik. Ozbiljno smo odigrali grupu, imamo još jedan meč. Idemo tamo na prolaz, da ostvarimo naš cilj, zavisi od nas. Imaćemo jakog protivnika, imali smo tako i u Bugarskoj i Danskoj, pa smo uspeli da ostanemo prvi. Ne može niko da me ubedi da Braga, Ludogorec i Mitjilend nisu dobre ekipe, onda neko ne razume fudbal ili treba da promeni sport, ako kaže da su loše. Ne dižem cenu Zvezdi, ali želim da podvučem da imamo protiv sebe grupu gde možeš da završiš i prvi i poslednji, to je to.

Posle pet kola u Evropi Zvezda ima 10 bodova i ni to ne garantuje prolaz.

"Pričali smo o tome u stručnom štabu, mislio sam da ćemo svo četvoro računati ko će na kojoj poziciji biti u poslednjem kolu. Sada je to Ludogorec, naše predviđanje je bilo da ćemo odlučivati na kraju, sada su to tri tima. Svašta može da se desi, pognute glave se nećemo vratiti iz Portugala."

Na kraju je pričao o Spartaku, narednom rivalu.

"Oni su krenuli korektno, pa su imali pad sa Buvačom. Vratio se ponovo trener koji poznaje grad i koji zna kako diše Spartak, Gaćinović. Sa njim su došle dobre igre i čvršći Spartak. Očekujem da će biti kompletni, voleo bih da budu, da ne ulazim u ono što sam mislio da kažem. Da igramo jednu jaku utakmicu, protiv njih je uvek bilo zanimljivo", zaključio je Stanković.