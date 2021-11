Sa novim ažuriranjem koje će dobiti svi iPhone 13 modeli isključiće se zahtev da sa novim ekranom morate preneti i kontrolerski čip da bi vam radio FaceID.

Nedugo nakon predstavljanja nove generacije svojih telefona, jedna od prvih stvari koje su ljudi želeli da znaju je koliko je lako ili teško izvršiti osnovne popravke poput zamene onoga što najčešće strada – ekrana. Ispostavilo se da je Apple ubacio dodatnu proveru za svoje telefone – kontrolerski čip koji se nalazi na ekranu i proverava da li je ekran zaista sa tog telefona. U slučaju da nije, čak iako se radi o originalnom ekranu sa drugog iPhone, neće vam raditi FaceID.

Zamena samo u ovlašćenim servisima

Apple je očigledno na ovaj način želeo da zaštiti svoju servisnu mrežu, jer da bi zamena funkcionisala potrebno je da se ažuriraju podaci sa novog ekrana na Apple serverima, a njima pristup imaju samo ovlašćeni serviseri.

Alternativa je da pored ekrana, prebacite i sam kontrolerski čip, ali je to proces koji zahteva napredna znanja lemljenja i preciznu opremu, pa čak ni to nije garancija da će vam uspeti. Ukratko – ne isplati se. Ovo je prvo otkrio čuveni iFixIt portal, ukazujući na to da se Apple svake generacije trudi da oteža posao nezavisnim serviserima, a samim tim i poveća troškove korisnicima koji oštete svoj telefon.

Pritisak javnosti ipak prevelik

Izgleda da je gužva koja se podigla pravila preveliki negativni publicitet, pa je, neočekivano, Apple izjavio da će uskoro pustiti softversko ažuriranje koje će omogućiti zamenu ekrana bez potrebe za prenosom mikrokontrolera da bi FaceID i dalje funkcionisao.

Treba izgledati kao dobrica

Ono što Apple nije precizirao je kada će softversko ažuriranje stići za nove iPhone 13 modele, kao ni zbog čega zamena ekrana uopšte gasi funkcionisanje FaceID sistema. Sa druge strane, sve ovo se dešava usred borbe u kojoj aktivno učestvuje i vlada SAD, a u kojoj se korisnici i serviseri bore za veća prava na popravku svojih uređaja.