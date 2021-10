Cena Shiba Inu (SHIB) pala je za oštrih 20% nakon što je Ilon Mask objavio da ne poseduje ni jedan ovaj kripto-novčić.

Početkom oktobra meseca Ilon Mask je objavio sliku svog Shiba Inu psa Flokija, što je pokrenulo lavinu interesovanja, pa je cena Shiba Inu novčića počela naglo da raste, zabeleživši rast od neverovatnih 500%.

Međutim, kao što ovakve stvari mogu da poguraju popularnost, tako i nesmotreni tvitovi mogu da izazovu upravo suprotno. Jedan od velikih propagatora Shiba Inu novčića - ShibaInuHodler na Twitter mreži je pitao Ilona Maska koliko Shiba Inu novčića poseduje, nakon čega je usledio kratak i hladan odgovor: “Nijedan”. Iako ovo zvuči kao zaplet latinoameričke serije u kojoj Ilon na kraju saznaje da je sam sebi majka, hteli smo da vam pokažemo koliko se meme-novčići drže na staklenim nogama, i koliko zavise od raspoloženja popularnih ličnosti koje ih propagiraju.

Ilon Mask je do sada uvek podržavao Dogecoin (DOGE) i Shiba Inu (SHIB) novčiće, i izazivao talasasto kretanje njihovih cena, potpuno u suprotnosti zakonima bilo kojih finansijskih instrumenata.

Verujemo da je korisnik iza Shiba Inu naloga na Twitter mreži imao najbolju nameru, da još malo pojača trend rasta ove kriptovalute, ali to mu se obilo o glavu na najgori mogući način. Ruku na srce, nakon 500% rasta, pad od 20% nije mnogo veliki, i zavisi od toga u kom trenutku ste uskočili na Shiba voz.

Reakcije zajednice su nakon Maskovog tvita bile polarizovane. I dok su neki savetovali Maska da investira u Shiba Inu novčiće, drugi su zamolili zajednicu da “prestanu da gnjave poznate ličnosti, kada je zajednici super i bez ovakvih budalaština“, što i jeste istina.

Lots of people I talked to on the production lines at Tesla or building rockets at SpaceX own Doge. They aren’t financial experts or Silicon Valley technologists. That’s why I decided to support Doge – it felt like the people’s crypto.