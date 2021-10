Još od samog početka Steam Deck je reklamiran kao prenosni računar - konzola, na kojoj možete igrati sve igre iz svoje Steam biblioteke. Izgleda da to nije u potpunosti tačno.

Program verifikacije

Kako se približava dan kada bi Valve trebao da isporuči Steam Deck svima koji su ga poručili, oni su odlučili da vizuelno označe sve igre prema kategorijama igrivosti, kako biste znali šta možete da očekujete. Sve igre su podeljene u četiri kategorije: Verifikovane, Igrive, Nisu podržane i Nepoznato.

Najviši nivo ima zeleni kružić sa znakom za štikliranje i označava igre koje super rade na Steam Deck konzoli. Sledi žuti kružić sa uzvičnikom. Ovo znači da igre rade, ali zahtevaju dodatne aktivnosti od korisnika poput upisivanja imena preko tastature na ekranu, ručno podešavanje grafike i slične vratolomije. Ukoliko vidite sivi krug sa vertikalnom linijom, to znači da igra nije podržana, dok isprekidani krug sa znakom pitanja znači da igra još uvek nije prošla program verifikacije.

Verifikovane igre rade sa tastaturom na ekranu, podržavaju rezoluciju Steam Deck konzole, imaju punu podršku za operativni sistema i navigacija se obavlja preko kontrolera. Da bi se korisnicima olakšala navigacija, Steam će na prvoj strani prodavnice prikazati samo verifikovane igre, ali ćete prostim skrolovanjem doći i do drugih.

Valve je takođe obavestio razvojne timove a potvrde da njihove igre podržavaju prenosni PC i korake koji su potrebni da njihove igre uđu u program verifikacije. Igre koje su “bitne”, da ne kažemo popularne će biti ručno verifikovane, čak iako ih njihov izdavač i razvojni tim ne prijave u program, kako zbog njihove potencijalne neažurnosti korisnici ne bi ispaštali. Čak iako razvojni tim neke igre misli da igra nije odgovarajuća za Steam Deck, ne postoji način da se ona ukloni sa prodavnice koja je ugrađena u Steam Deck.

This is @ondeck, the official Steam Deck Twitter account. We'll be sharing production updates, posts from developers who have dev kits out in the world, and videos of games that the Steam Deck team has been playing. Let us know what games you’d like to see on Deck! pic.twitter.com/IhS0fM1NHL