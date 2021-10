Od trenutno najpopularnije Netflix serije Squid Game, preko benda Metallica i Twitter mreže do svih ostalih, svi su iskoristili priliku da prozivaju Facebook, i usput malo promovišu svoj brend.

Izvor: SmartLife / Twitter / Netflix

S obzirom na to da Facebook, Instagram i WhatsApp nisu bili dostupni cijelih šest sati, a ne dva i po sata, kako je Facebook zvanično izjavio, ljudi su sjedjeli kod kuće, vrteli palčeve ukrug i onda riješili da zabava može da počne. Twitter je ubrzo dobio ogromnu količinu aktivnih korisnika koji su se, u nedostatku Facebook mreže ponovo javili, ili da bi diskutovali šta se desilo, ili da bi se sprdali sa problemom.

Squid Game je najsvježiji u sjećanju

Najlakše je praviti fore na račun popularnih stvari, jer ih najveći broj odmah razumije, a i svježe su im u pamćenju, pa se lakše povežu sa njima. Koreanski Squid Game je postao planetarni hit na Netflix platformi u jako kratkom vremenskom periodu. Za vas kojima se serija još nije skinula sa torrenta, u pitanju je priča o ljudima kojima očajnički treba novac i koji se prijavljuju na smrtonosni turnir dječjih igara, kako bi osvojili ogromnu količinu novca.

Evo i najboljih Squid Game mimova:

Za one koji nisu gledali Squid Game

Naravno, sve ostale teme bile su zastupljene, a Twitter, poznatiji kao društvena mreža za inteligentne korisnike (čast izuzecima) prštao je od fora od samog starta kada su Facebook serveri prestali da rade.

Naravno, jedan od poteza koji je možda bio ekser u kofer Facebook mreže koju su za šest sati svi već ritualno pokopali, ukucao je Twitter svojim postom.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

A onda je krenula lavina.

social media managers when FB and IG go down ?? #facebookdownpic.twitter.com/8f1a4Q2Pex — ً龍暴 (@hellojerico) October 4, 2021

Me whenever instagram,whatsapp or facebook is down: go to twitter and feeling relieved when I know it's not just me pic.twitter.com/SfXR8vAatW — emcriates (@emcriates) October 4, 2021

since FB and IG is down, Twitter Party yall'!!!!!! pic.twitter.com/c1XKbCDtte — domo (@D_Omogggg) October 4, 2021

Everyone coming to Twitter like… pic.twitter.com/O5Sc03RKMa — Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 4, 2021

Iskusni menadžeri društvenih mreža

Naravno, svaki iskusan menadžer društvenih mreža iskoristio je novonastalu situaciju da promoviše svoj brend na najbolji mogući način. Krenulo je od igre The Sims, benda Metallica, Ginisove knjige rekorda, Starbaksa...

sul sul — The Sims (@TheSims) October 4, 2021

Perfect time for a coffee break. — Starbucks Coffee (@Starbucks) October 4, 2021

Record for most people on twitter at once has probably been smashed by now — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) October 4, 2021

Koja fora se vama najviše svidjela?