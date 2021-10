Juče, malo prije 18h nestali Facebook DNS-ovi, što je stvorilo globalnu lavinu problema na Internetu.

Izvor: SmartLife / NASA

Facebook DNS-ovi i njihovi serveri su u jednom trenutku “nestali”, kako i zašto, još uvijek se ne zna. Ovo ne bi bilo toliko problematično, osim za one koji zavise od Facebook i Instagram mreža, da ogroman broj sajtova i servisa ne koristi Facebook u neko obliku (Facebook dot, prijavljivanje preko Facebook naloga, oglašavanje...). Ovo znači i da svaki pristup sajtu koji ima neke veze sa Facebook ili Instagram mrežom kreira dodatno opterećenje na sve DNS servere širom svijeta.

DNS je skraćenica od Domain Name server i u pitanju je servis koji prevodi nazive sajtova koje mi znamo (smartlife.mondo.me) u numeričku IP adresu - 104.20.82.38 koja vodi do servera na kojima se hostuje neki sajt. Bez aktivnih DNS-ova vaš kompjuter ne zna kako da dođe do hosting servera.

Ovo je dovelo do opterećenja, koje je za sad kod domaćih DNS servera četiri do pet puta veće od najveće gužve u toku dana. Ovakav razvoj situacije stoga nikako ne ide na ruku provajderima, jer su im DNS serveri preopterećeni ogromnim brojem zahtjeva. Kako dolazi do sve većeg broja zahtjeva, tako dolazi i do sve sporijeg rešavanja istih i upućivanja na prave adrese, što znači da Internet saobraćaj širom svijeta trpi.

Kontrola štete

Da bi to riješili, provajderi širom svijeta, kao Supernova krenuli su u preventivnu kontrolu štete, onemogućavajući svojim korisnicima pristup Facebook, Instagram, Google, YouTube, Viber i WhatsApp, rasterećujući tako svoje DNS servere od dodatnih zahtjeva koji se ne mogu obraditi.

DNS i BGP problemi

U korenu problema najvjerovatnije se nalazi problem sa ažuriranjem BGP rute. BGP je Border Gateway Protokol, sistem preko kojeg neka mreža određuje najbolju putanju do druge mreže. Ukoliko je BGP ruta za neku mrežu pogrešna ili ne radi, niko van te mreže ne može da joj pristupi. U jednom trenutku potpredsjednik kompanije Cloudflare koja se bavi zaštitom sajtova objavila je da su svi BGP-ovi za Facebook povučeni. Kako nisu postojale BGP rute koje su vodile do Facebook mreže, Facebook DNS serveri su postali nedostupni, kao i serveri aplikacija: Instagram, WhatsApp i Oculus VR.

Stvari toliko nisu radile, da Facebook zaposleni nisu mogli da uđu u zgradu, jer ima propusnice nisu radile sa vratima. Međutim, sinoć oko 23h po našem vremenu, CEO kompanije CloudFlare je objavio da se pojavila pojačana BGP aktivnost od strane Facebook-a i da se Facebook.com i druge adrese rutiraju preko DNS-ova, što je dobar znak, i šansa da se stvari koliko-toliko vrate u normalu.

Now seeing https://t.co/qq6U47Tjc6 and other addresses resolving via DNS. https://t.co/vLhgACypnb — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021

Dobro, možda ne baš za sve.