Kompanija TCL najavila da povlači svoj Projekat Čikago, koji je trebalo da bude konkurent Samsung Galaxy Z Flip seriji telefona.

Izvor: SmartLife / YouTube @MrMobile

Kompanija TCL pokazala je SmartLife ekipi nekoliko prototipova telefona sa savitljivim ekranom tokom prethodnih godina.

Videli smo ekrane koji se preklapaju na jednom mestu, čak i na više mesta spolja i unutra, a videli smo i telefone sa ekranom koji se rotira tj. skuplja po sistemu svitka.

Nakon toga kompanija TCL posvetila se pravljenju preklopnog telefona sa savitljivim ekranom, koji bi bio konkurent modelima Samsung Galaxy Z Flip serije.

Tehničke specifikacije telefona bile su prilično dobre, ali je cena telefona na kraju produkcije i dalje bila izvan dosega najvećeg broja ljudi i ostala je u premijum segmentu, što nije bio cilj TCL-a.

Kompanija navodi da bez obzira na to što tržište telefona sa savitljivim ekranom ubrzano raste svake godine, to i dalje nije tržište izvan flagship kategorije, a to kompanija TCL ne želi. Takođe, virus korona, kao i nestašica komponenti i razbijen lanac nabavke i isporuke utiču na dalje povećanje troškova proizvodnje ovakvih telefona zbog čega je TCL kompanija odlučila da u potpunosti obustavi proizvodnju i komercijalizaciju telefona sa savitljivim ekranom u okviru Projekta Čikago.

TCL je potvrdio za The Verge, CNet i druge američke i svetske medije da se ne povlači iz razvoja savitljivih ekrana tj. telefona, ali da novi model nećemo videti u narednih 12 do 18 meseci. Takođe, kompanija je uložila preko 30 milijardi dolara u razvoj ekrana nove generacije i taj novac nije protraćen, samo sad nije vreme da se kompanija pojavi na tržištu sa Project Chicago modelom. Kako su objasnili, žele da ponude mnogo bolji proizvod po još nižoj ceni.

Samsung Galaxy Z Flip3 tako ima otvoren put do gotovo svih korisnika koji tragaju za sličnim modelom.

