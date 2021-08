Plastika je jedan od najvećih problema kada je u pitanju zagađivanje životne sredine, pa svaki dan čujemo o nekim rešenjima koja bi mogla da je zamene. Jedno obećavajuće stiže nam sa dalekog Istoka.

Izvor: SmartLife / Ricoh

Mikroplastika u nama

Zagađenje Zemlje plastikom već je toliko uzelo maha da su poslednja istraživanja detektovala mikroplastiku u mnogim ljudskim organima, unetu kroz vodu koju pijemo. Treba podsetiti da je jednoj običnoj plastičnoj kesi potrebno više od 1000 godina da se razgradi u prirodi, te da ukoliko uskoro ne nađemo alternativu, bićemo u velikom problemu.

Ruku na srce, proces zamene plastike počeo je i kod nas, sa biorazgradivim kesama i papirnim i pamučnim torbama, koje koristimo za kupovinu u supermarketu. Međutim, sve se to čini sporo s obzirom na to koliko drugih plastičnih proizvoda se koristi za najrazličitiju namenu, od pakovanja hrane, preko puckave folije za transport, do plastičnih čaša i flaša i industrijske primene.

Uostalom, samo se setite koliko otpada ima u vašoj bližoj okolini.

Unapređenje postojećih materijala

Naravno, to ne znači da je plastika loša, jer je ona idealna za mnoge industrije i proizvode, uz napomenu da uvek ima prostora za poboljšanja njenih osobina, posebno biorazgradivosti. Japanski Ricoh je kompanija koja je kod nas najpoznatija po svojim štampačima, ali koja se pored toga bavi i mnogim drugim stvarima, uključujući i istraživanje i razvoj mnogih drugih tehnologija. Jedna od njih se upravo tiče plastike.

PLAiR

Ricoh je predstavio PLAiR, novi materijal koji podseća na plastiku, a čije ime nagoveštava od čega je napravljen – plastike i vazduha. Proces počinje mešavinom biljnog skroba i šećera, koji se kombinuju sa vazduhom kako bi se dobila pena koja se sastoji od mehurića prečnika desetak mikrona.

Ricoh PLAiR Izvor: YouTube / リコー公式チャンネル RICOH CHANNEL

Brzina ekspanzije pene se može podešavati u različite svrhe, kako bi se pravili plastični poklopci za jednokratne čaše za kafu, ili u slučaju kompanije koja je ovo smislila za zaštitu njihovih štampača tokom transporta. PLAiR ima prednost u odnosu na običnu plastiku, jer se brže raspada, ostavljajući iza sebe samo vodu i ugljen-dioksid. Čak i spaljivanje PLAiR ne povećava količinu CO2 u atmosferi.