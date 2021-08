Najzad i nešto dobro od promena u Facebook aplikaciji.

Izvor: SMARTLife / Facebook

Kompanija Facebook je na svom zvaničnom blogu objavila da će od 4. avgusta korisnicima omogućiti pristup novom Settings meniju.

Najvažniji meni Facebook aplikacije dobio je nov izgled, koji ima manje elemenata, jasniji je za pretragu i aktivaciju opcija i olakšava pristup podešavanjima privatnosti.

Facebook će do kraja nedelje iza 4. avgusta svim korisnicima iOS, Android, Facebook web/mobile i Facebook Lite aplikacija omogućiti novi Settings meni.

Settings sad ima manje kategorija, koje nisu više razbacane po različitim delovima aplikacije.

Facebook podešavanja sad imaju samo do šest kategorija, i to Account, Preferences, Audience and Visibility, Premissions, Your information i Community Standards and Legal policies. U okviru ovih šest kategodija nalaziće se sva podešavanja svega što Facebook kao aplikacija nudi, uključujući reklame, podešavanje izgleda ili publike, dozvole, privatnost i sve ostalo.

Facebook je poslednji put promenio izgled menija u aplikaciji 2018. godine, kad je uveden sistem kartica, koje će se polako opet vratiti na klasične menije, što ova promena jasno nagoveštava.

Ažurirajte svoju Facebook aplikaciju već sad da biste dobili više kontrole nad sadržajem društvene mreže u njenom novom Settings meniju.