Microsoft je najavio niz novih i izuzetno praktičnih rešenja za pretragu u Windows 11 sistemu.

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Američki tehnološki gigant najavio je niz novih prilagođavanja za Windows Search Box u sistemu Windows 11. Iako je svaka od ovih promjena pojedinačno sitna, Microsoft se nada da će, kada se spoje, korisnicima doneti znatno bolje i fluidnije iskustvo prilikom pretrage. Članovi Windows Insider programa već od danas mogu da testiraju ove novitete.

Cjelokupno korisničko iskustvo (UI) za Windows Search biće pojednostavljeno i modernizovano:

Pregledniji početni ekran : Glavni prozor pretrage je očišćen od suvišnih vizuelnih elemenata, što omogućava lakši pristup istoriji poslednjih pretraga.

: Glavni prozor pretrage je očišćen od suvišnih vizuelnih elemenata, što omogućava lakši pristup istoriji poslednjih pretraga. Čistiji prikaz rezultata : Povećan je razmak između rezultata pretrage, ostavljajući više prostora za prikaz korisnih metapodataka (detalja o fajlovima i aplikacijama).

: Povećan je razmak između rezultata pretrage, ostavljajući više prostora za prikaz korisnih metapodataka (detalja o fajlovima i aplikacijama). Filteri pod vašom kontrolom : Korisnici sada mogu sami da izaberu da li pored lokalnih rezultata žele da vide i pogotke sa weba i iz Microsoft Store prodavnice.

: Korisnici sada mogu sami da izaberu da li pored lokalnih rezultata žele da vide i pogotke sa i iz prodavnice. Sponzorisani sadržaj odlazi u istoriju : Pretraga weba više neće na samom vrhu prikazivati reklame, sponzorisane proizvode i promocije.

: Pretraga weba više neće na samom vrhu prikazivati reklame, sponzorisane proizvode i promocije. Bolji algoritam: Poboljšana pretraga sada znatno brže i preciznije pronalazi i fajlove i aplikacije na vašem računaru.

Nakon dugog i ne pretjerano uspješnog pokušaja da po svaku cijenu progura svoj AI asistent Copilot, Microsoft je, čini se, promijenio pravac. Kompanija se ponovo fokusira na ono što je korisnicima zaista važno – takozvana "quality of life" poboljšanja koja svakodnevni rad na računaru čine prijatnijim.

Pored bolje pretrage, Windows 11 je nedavno dobio i druga praktična ažuriranja, poput mogućnosti da sami podešavate veličinu Start menija, kao i izuzetno koristan sistem za lako vraćanje unazad problematičnih drajvera.

Izvor: B92