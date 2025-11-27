Stručnjaci upozoravaju da je usporavanje potražnje ozbiljnije nego što se mislilo, a vještačka inteligencija sve više mijenja uloge u sektoru data poslova.

Izvor: YouTube / Figure

Najveći svjetski sajt za zapošljavanje Indeed objavio je godišnju analizu koja otkriva nagli pad oglasa za poslove u tech industriji, a posebno u data i analitičkim poslovima. Nakon vrhunca iz 2022. godine, tržište značajno pada, dok broj prijava po poziciji raste i stvara najtežu konkurenciju do sada.

Ukupno tržište poslova bilježi pad od pandemijskog buma, ali tech sektori prolaze znatno gore od prosjeka. Prema indeksu oglasa kompanije Indeed, tehnološki poslovi su sa nivoa iznad 200 tokom 2022. godine pali na 67, što znači da je potražnja prepolovljena u svega nekoliko godina. Najgore prolazi oblast data i analitike, čiji indeks oglasa iznosi samo 60, što predstavlja najniži nivo među svim sektorima koje Indeed prati.

Ovaj trend znači da postoji daleko manje otvorenih pozicija nego prije pandemije, dok broj kandidata koji traže posao u istom sektoru nastavlja da raste. Indeed navodi da sve više ljudi konkuriše za sve manje uloga, što stvara situaciju u kojoj se desetine ili stotine kandidata bore za istu poziciju.

Ekonomista kompanije Indeed Kori Stejl objašnjava da je višegodišnje ulaganje u data obrazovanje stvorilo veliki broj kvalifikovanih radnika baš u trenutku kada se tržište hladi. Prema njegovim navodima, radnici rijetko odustaju od profesije za koju su se školovali, jer promjena karijere zahteva dodatno vrijeme i troškove.

Pad data poslova nije samo privremeni trend

Tokom postpandemijskog "booma" mnoge kompanije su masovno zapošljavale data analitičare, stručnjake za obradu podataka i BI developere, ali sada, prema podacima, nemaju potrebu da ih ponovo zapošljavaju u istom obimu. Smanjena potražnja utiče i na plate, pa oni koji traže posao u ovom sektoru mogu da očekuju sporiji rast zarade nego prethodnih godina.

Dodatno, generativna vještačka inteligencija utiče na to da se analiza podataka obavlja brže i sa manje specijalizovanih radnih mjesta. Stejl navodi da AI trenutno ne zamjenjuje radnike direktno, ali omogućava kompanijama da obavljaju više posla sa manjim timovima, pa se potreba za novim zapošljavanjem smanjuje.

Konkurencija je sve žešća i traje duže

Za kandidate ovo znači duže periode traženja posla, veći broj konkurentskih prijava i manje dostupnih pozicija. Tržište ostaje aktivno, ali pristup poslovima je znatno teži nego ranije, posebno za one koji tek ulaze u industriju. Stručnjaci iz Indeeda upozoravaju da može proći dosta vremena prije nego što potražnja ponovo poraste, a oni koji žele da ostanu konkurentni moraće da prate promjene u industriji i nove alate koji se koriste za obradu podataka.