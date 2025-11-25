Evropska komisija predložila je nova pravila koja bi uklonila dosadna iskačuća obavještenja o kolačićima i prebacila kontrolu na internet pregledače. Korisnici će jednom birali nivo privatnosti, a sajtovi će to morati da poštuju.

Izvor: Evropska komisija

Evropa konačno planira da ukloni najdosadniji element modernog interneta - stalna iskačuća obavještenja za kolačiće. Novi predlog Evropske komisije mogao bi da ukloni ta obavještenja sa ekrana i potpuno promijeni način na koji korisnici daju saglasnost sajtovima.

Novi predlozi dio su Digital Package paketa, koji uključuje izmene ePrivacy direktive i prelazak pravila o kolačićima pod okvire GDPR-a. Cilj je da pristup bude jednostavniji i jasniji, uz samo dva izbora na ekranu: prihvatiti ili odbiti. Sajtovi bi zatim morali da poštuju odluku korisnika najmanje šest mjeseci.

Komisija navodi da trenutni sistem zbunjuje korisnike i opterećuje industriju. U praksi, mnogi posjetioci prihvataju sve kolačiće bez čitanja, samo da bi uklonili prozor koji ometa sadržaj. Novi pristup bi omogućio postavljanje određene liste dozvoljenih aktivnosti, poput statističke analize i praćenja publike na zbirnom nivou, bez obaveze stalnog traženja saglasnosti.

Umjesto da se saglasnost bira zasebno za svaki sajt, buduća pravila predviđaju saradnju sa proizvođačima internet pregledača. Ideja je da korisnici jednom podese nivo privatnosti u samom pregledaču, dok će sajtovi biti dužni da automatski poštuju ta podešavanja.

Digital Package obuhvata i izmijene povezane sa regulacijom vještačke inteligencije, ažuriranja GDPR-a i nove alate za poslovnu infrastrukturu unutar Unije. U isto vrijeme, pojedine organizacije upozoravaju da bi pojednostavljivanje pravila moglo da dovede do umanjenja digitalnih prava građana, posebno ako budu uvedena šira izuzeća za praćenje publike.

Predlog Evropske komisije sada ide u dalju proceduru u Evropskom parlamentu. Ako bude odobren, svaka članica moraće da unese nova pravila u svoje zakonodavstvo prije pune primjene na tržištu.

Izvor: Telegraf