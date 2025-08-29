Cilj istrage je da otkrije da li Wikipedia negativno tretira teme povezane sa desnicom i da li je to posledica koordinisanog napora.

Izvor: SmartLife / Wikipedia

Wikipedia se našla na udaru američkih republikanaca. Odbor Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade istražuje navode o koordinisanim pokušajima da se u članke ubaci pristrasnost, a pod lupom je i način na koji Wikipedia reaguje na takve slučajeve.

Predsjednik odbora Džejms Komer i poslanica Nensi Mejs, koja vodi potkomitet za sajber bezbjednost, informacionu tehnologiju i inovacije u državnoj upravi, poslali su u srijedu zvaničan upit Marijani Iskander, izvršnoj direktorki Fondacije Wikimedia - neprofitne organizacije koja stoji iza Wikipedia platforme.

U pismu su naveli da je zahtjev dio šire istrage o "stranim operacijama i pojedincima sa akademskih institucija koje se finansiraju američkim poreskim novcem, a koji pokušavaju da utiču na javno mnjenje u SAD".

Odbor traži dokumenta i komunikaciju u vezi sa volonterima-urednicima Wikipedia sajta koji su kršili pravila platforme, kao i podatke o tome šta je Wikimedia preduzela da "spriječi namjerne, organizovane pokušaje unošenja pristrasnosti u važne i osjetljive teme".

"Više studija i izvještaja ukazalo je na pokušaje manipulacije sadržajem na Wikipedia sajtu radi propagande namijenjene zapadnoj publici", napisali su Komer i Mejs.

Pozvali su se na izvještaj Lige protiv klevete (Anti-Defamation League) o pristrasnosti protiv Izraela na Wikipedia sajtu, koji je opisivao koordinisanu kampanju manipulacije sadržajem vezanim za sukob Izraela i Palestine, kao i na izvještaj Atlantskog savjeta o proruskim akterima koji koriste platformu da šire proruske i antiukrajinske poruke, što, kako tvrde, može uticati i na način na koji se treniraju AI četbotovi.

"Fondacija Wikimedia je priznala da je preduzimala mjere protiv nedoličnog ponašanja volontera-urednika koji pišu enciklopedijske članke. Odbor razumije da se praktično sve internet platforme suočavaju sa zlonamjernim akterima i njihovim pokušajima manipulacije. Naša istraga ima za cilj da utvrdi kako Wikipedia reaguje na takve prijetnje i koliko često utvrđuje odgovornost kada se otkriju namjerni, drastični ili veoma sumnjivi obrasci ponašanja u vezi sa temama od javnog značaja", napisali su Komer i Mejs.

Kongresmeni su zatražili podatke o "alatima i metodama koje Wikipedia koristi da prepozna i zaustavi zlonamjerno ponašanje koje unosi pristrasnost i potkopava neutralnu perspektivu na svojoj platformi", uključujući dokumenta i zapise o eventualnoj koordinaciji državnih aktera pri uređivanju članaka, tipovima naloga koji su bili predmet revizije i analizi odbora o manipulaciji podacima ili pristrasnosti, piše The Hill.

Portparol Fondacije Wikimedia potvrdio je da je zahtjev stigao i da je u postupku razmatranja: "Drago nam je da smo u dobili priliku da odgovorimo na pitanja Odbora i razgovaramo o važnosti očuvanja integriteta informacija na našoj platformi."

Wikipedia se već godinama suočava sa optužbama o političkoj pristrasnosti. Tako je Menhetn institut 2024. objavio izvještaj u kojem je navedeno da su članci na Wikipedia platformi češće imali negativan ton kada je riječ o temama povezanim sa desnicom.