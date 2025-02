Razvoj AI tehnologija u HR sektoru je tek u početnoj fazi, iako se već sada prepoznaju značajni benefiti u oblasti administracije i selekcije.

U savremenom poslovnom svijetu, primjena vještačke inteligencije (AI) u oblasti ljudskih resursa postaje ključni faktor za unapređenje efikasnosti i optimizaciju poslovnih procesa. Međutim, kako tehnologija napreduje, tako se pojavljuju i brojni izazovi, koji zahtijevaju pažljivo razmatranje u kontekstu pravnih, etičkih i ljudskih aspekata. Ova kompleksna pitanja bila su u fokusu jučerašnjeg panela "Primjena vještačke inteligencije u HR", koji je podržala kompanija WMG Digital Transformation, lider u oblasti digitalne transformacije.

Moderatorka panela bila je Isidora Gatarić, Analytics Delivery Lead u kompaniji WMG Digital Transformation. Dragan Reščik, Head of the Human Resources Department u ProCredit Bank, Milica Stojković, HR direktor u ELRAD SERBIA, i dr Ana Lazarević, partner u advokatskoj kancelariji "Lazarević & Pršić advokati", diskutovali su o tome kako AI menja HR funkciju, od optimizacije selekcije i razvoja talenata do poboljšanja praćenja učinka zaposlenih.

Jedna od ključnih tema bila je kako AI alati mogu poboljšati efikasnost HR procesa i smanjiti pristrasnost u zapošljavanju i ocenjivanju. Iako AI nudi brojne prednosti, poput automatske analize profila kandidata i praćenja angažmana zaposlenih, učesnici panela su se saglasili da je nužno jasno definisati granice u vezi s kontrolom ponašanja zaposlenih, čuvajući etičnost i privatnost. Ipak, postoje i značajna pravna pitanja, posebno u vezi s diskriminacijom u selekciji kandidata i donošenju odluka o napredovanju ili otkazima bez ljudske intervencije.

"Tehnologija igra ključnu ulogu u optimizaciji HR procesa, omogućavajući organizacijama da postignu veću efikasnost i preciznost u selekciji, praćenju produktivnosti i predviđanju potreba za obukama. Ipak, i dalje je od suštinskog značaja očuvati ljudski faktor, koji je nezamjenjiv, naročito kada se radi o donošenju strateških odluka koje oblikuju kulturu organizacije i dugoročnu viziju. AI alati mogu poboljšati objektivnost, smanjiti pristrasnost i unaprijediti donošenje odluka, ali treba ih koristiti s velikom pažnjom kako bi se očuvala etičnost i privatnost zaposlenih. Putem inovativnih rješenja koja primjenjujemo u kompaniji WMG Digital Transformation, pomažemo organizacijama da integrišu AI na odgovoran način, balansirajući tehnologiju s ljudskim vrijednostima i potrebama svakog pojedinca u timu. Naš cilj je da tehnologija bude alat koji unaprijeđuje, ali ne zamjenjuje ljudsku dimenziju u poslovanju", izjavila je Isidora Gatarić, moderatorka panela i Analytics Delivery Lead u kompaniji WMG Digital Transformation.

Zaključak panela bio je jasan: razvoj AI tehnologija u HR sektoru je tek u početnoj fazi, iako se već sada prepoznaju značajni benefiti u oblasti administracije i selekcije. Ipak, stručnjaci upozoravaju na potrebu daljih prilagođavanja zakonskih okvira i etičkih standarda kako bi se obezbijedila sigurna, odgovorna i etička primjena vještačke inteligencije.

