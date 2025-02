Donald Tramp objavio je snimak vještačke inteligencije na kom se vidi kako on vidi Pojas Gaze u budućnosti.

Izvor: Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je snimak generisan vještačkom inteligencijom na kom se vidi kako on zamišlja Pojas Gaze u budućnosti. Sukob na Bliskom istoku završen je nekoliko dana prije njegove inauguracije 20. januara kada se vratio u Bijelu kuću u Vašingtonu poslije pauze od četiri godine.

Sukob između Izraela i Hamasa, palestinske militantne grupe koja kontroliše Pojas Gaze, počeo je 7. oktobra 2023. godine u ranim jutarnjim časovima kada je lansirano više od 5.000 raketa na Izrael. Nakon toga, izvršen je upad na jug Izraela kada je izvršen masakr na muzičkom festivalu i sukob je besnio sve do sredine januara ove godine kada je administracija Donalda Trampa uz pomoć tada odlazeće administracije Džozefa Bajdena uspjela da pomiri zaraćene strane.

Na Trampovom snimku vidi se kako on vidi "rivijeru" u Pojasu Gaze. On je i ranije najavljivao ovakav projekat koji nije dobro prihvaćen širom svijeta, a sada je objavio i snimak na kom se kroz vještačku inteligenciju može vidjeti kako on to vidi i šta bi volio da napravi u ratom razorenoj Gazi.

Pogledajte fotografije Trampovog snimka Pojasa Gaze kroz vještačku inteligenciju

Na snimku se vidi uređena obala sa šetalištem, visoke stambene i poslovne zgrade, veliki zeleni parkovi, moderna saobraćajna infrastuktura... Na početku video zapisa vidi se i velika zlatna statua Donalda Trampa, a u jednom trenutku se vide ljudi kako plešu, pjevaju i igraju dok padaju novčanice sa neba.

Na snimku se vidi u jednom trenutku i premijer Izraela Benjamin Nejtanjahu. I sam Tramp se vidi dok pleše sa ženom pored bazena u kom se nalazi Nejtanjahu u hotelu "Tramp Gaza".