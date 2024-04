Xiaomi Pad 6S Pro je sada dostupan kupcima u Srbiji.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi je danas, mjesec i po dana nakon premijere na MWC 2024 sajmu, objavio da je Xiaomi Pad 6S Pro tablet zvanično dostupan za kupovinu i u Srbiju. Kao i do sada, oni najbrži će biti nagrađeni.

Iako se o njemu znalo jako malo prije premijere i iako se može reći da je lansiran u sjenci Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra pametnih telefona, Pad 6S Pro je veoma značajan uređaj. Ne samo da je u pitanju najmoćniji Xiaomi tablet do sada, već i prvi flagship tablet ovog tehnološkog giganta u Evropi, kojim će pokušati da naruši dominaciju kompanija Samsung i Apple u ovom segmentu.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi Pad 6S Pro na raspolaganje stavlja kućište koje je u potpunosti izrađeno od aluminijuma, na kojem se nalaze POGO konektori za povezivanje tastature, kao i namjenska površina na kojoj se magnetima pričvršćuje i puni pametna olovka. Prednju strani krasi veliki LCD ekran, dijagonale 12,9 inča i rezolucije 3.048 x 2.032 piksela, koji se osvežava brzinom do čak 144 Hz.

Ispod "haube" nalazi se moćni Snapdragon 8 Gen 2 čipset, rešenje kompanije Qualcomm koje je pokretalo najmoćnije telefone prošle godine, a u pomoć mu priskaču 8 GB RAM i 256 GB interne memorije.

Vidi opis Zver je među nama: U Srbiji počela prodaja najmoćnijeg Xiaomi tableta do sada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 7 / 7

Za dobru autonomiju Xiaomi je implementirao ogromnu bateriju čiji kapacitet iznosi 10.000 mAh, ali ono što ovaj tablet posebno izdvaja od konkurencije je to podržava brzo punjenje snagom do čak 120 W. Iz kompanije kažu da se Xiaomi Pad 6S Pro može napuniti do 100% za samo 35 minuta.

Preporučena maloprodajna cena Xiaomi Pad 6S tableta u Srbiji iznosi 79.999 dinara, odnosno oko 685 evra, a domaći kupci ga mogu pronaći samo u sivoj boji. Oni najbrži, koji se na kupovinu odluče do 28. aprila, dobiće vredan poklon - Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard.