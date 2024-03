Xiaomi je morao da se povinuje pravilima koje diktira Google.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi je primoran da razočara svoje korisnike kojima je upravo najavio da će iz svojih telefona ukloniti korisnu funkciju nakon ažuriranja.

O čemu je riječ?

Putem Mi Fans kanala na Telegram-u, Xiaomi je obavijestio korisnike da će pametni telefoni tehnološkog giganta, koji pokreću MIUI 12, 13, 14 i HyperOS, izgubiti funkciju koja je dozvoljavala audio reprodukciju YouTube klipova kada je ekran isključen. Xiaomi je naveo obavezu da se povinuje pravilima kao razlog ove odluke. Naravno, u pitanju su pravila koja diktira kompanija Google.

Xiaomi

Izvor: Telegram / Mi Fans

Ova funkcija bila je dio Video Toolbox menija koji je debitovao na MIUI 12 verziji korisničkog interfejsa, a koji su korisnici mogli da uključe u podešavanjima telefona. Nakon omogućavanja menija, korisnici su mogli da meniju pristupe prilikom reprodukcije bilo kog videa, gdje su na raspolaganju imali opcije kao što su "Record", "Screenshot", "Cast" i "Play video sound with screen off".

Xiaomi

Izvor: YouTube / TECH SYNERGIST

Video Toolbox ostaje dostupan korisnicima, ali ažuriranje će ukloniti funkciju "Play video sound with screen off" (Reprodukuj zvuk videa sa isključenim ekranom). Takođe, Xiaomi je uklonio i "Turn off screen" opciju iz sličnog Game Toolbox menija.

Ova odluka kompanije Xiaomi nije neočekivana, pogotovo nakon što Google na sve načine pokušava da primora korisnike da se pretplate na YouTube Premium mjesečnu pretplatu. Audio reprodukcija YouTube videa sa isključenim ekranom je samo jedna od mogućnosti koju pretplata na platformu omogućava.