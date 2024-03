Nova funkcija će, već ove nedelje, postati dostupna u 40 odabranih gradova u Americi i Kanadi, a već za nekoliko dana i širom svijeta

Aplikacija Google Maps uskoro dobija nove funkcije koje bi od ovoga ljeta trebalo da budu od velike pomoći svima koji namjeravaju negde da otputuju. One će korisnicima omogućiti da lakše dolaze do informacija o odabranim lokacijama. Tako će uskoro korisnici lakše moći da dolaze do korisnih informacija, prikazanih kao liste informacija sa važnih sajtova i iz Maps zajednice.