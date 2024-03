Vještačka inteligencija, ukoliko je pametno upotrebljavamo, može biti veoma korisna, naročito u bankarskom sektoru gdje postoje ogromni potencijali da se poveća efikasnost

Izvor: PRINTSCREEN/YOUTUBE/AI REVOLUTION

Vještačka inteligencija će temeljno preoblikovati društvo i finansijski sektor. U perspektivi, sofisticirani softveri će predefinisati ulogu bankarske industrije u finansijskom ekosistemu, unaprjeđujući korisničko iskustvo i transformišući našu percepciju o bankarstvu. Ove promjene će značajno uticati ne samo na eksterne aspekte, već i na internu dinamiku poslovanja u okviru banaka.

Da će se vještačka inteligencija prilagođavati našim potrebama smatra i predsjednik UO softverske kompanije ASEE Group Pjotr Jelenski koji je govorio na Kopaonik biznis forumu, na panelu pod nazivom "Finansijski sektor: Transformacija kao neophodnost". Rekao je da će vještačka inteligencija, ukoliko je pametno upotrebljavamo, biti veoma korisna, naročito u bankarskom sektoru gdje, kako kaže, postoje ogromni potencijali da se poveća efikasnost.

"Alati koji su nam dostupni nas ne čine boljim. Ponekad suviše od nečega očekujemo, a malo govorimo šta želimo sa tim novim da postignemo. Koju god tehnologiju da koristite, ne možete se osloniti samo na jedan alat. Mislim da nema razloga za pesmizam, AI će se prilagođavati našim potrebama", rekao je Jelenski.

U upotrebi danas najčešći su softveri koji predviđaju ponašanje klijenata, personalizuju ponude i dostavljaju ih blagovremeno kroz relevantne kanale, na osnovu prethodnog detaljnog razumijevanja potreba klijenata.

Predsjednik Izvršnog odbora AIK Banke Petar Jovanović istakao je da implementacija ChatGPT-a i sličnih AI alata u bankarstvo, nije nemoguća, ali smatra da to neće biti lako.

"Zamislite ChatGPT kao nekoga ko je pročitao i zapamtio jednu veliku knjigu. A ta knjiga se zove Internet. Ali, ako želite da dobijete sa Interneta nešto što je sofisticirano, nešto što je naučno zasnovano, nešto što je napravljeno po mjeri, srećno u tome. Nećete završiti nigdje", rekao je Jovanović.

On ocjenjuje da će za to biti potrebno vrijeme i resursi. Ipak, dodao je, postoji jedan slučaj upotrebe vještačke inteligencije za koji smatra da će donijeti promjenu.

"Vještačka inteligencija donosi mogućnost da se klijentima prave personalizovane ponude po mjeri. A to je velika promjena. To je nešto što do sada nismo imali na pravi način", zaključio je Jovanović.

Eksperimentisanje sa vještačkom inteligencijom

Istraživanje je pokazalo da je tokom 2023. godine 55 odsto izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo da njihove kompanije eksperimentišu sa korišćenjem generativne AI, dok je 37 odsto kompanija već uveliko koristi, što dalje ukazuje da ova tehnologija ima potencijal da podigne vrijednost globalne ekonomije do izrazito velikih iznosa, prenio je Biznis.rs.

Vještačka inteligencija nalazi se na čelu ekonomske revolucije i ima potencijal da pokrene ozbiljne transformacije u oblastima koje se sve više koriste i u finansijskim uslugama, poput razvoja softvera, sinteze podataka, zaštite od sajber prijetnji i kreiranja personalizovanih iskustava i usluga, pa čak i u HR sektoru prilikom obuke i zapošljavanja novih lica, piše u kvartalnom Mastercardovom izveštaju.