Ne samo da će rezultati pretrage biti skrivani, već se tinejdžerima ubudeće neće prikazivati sadržaji koji se odnose na inkriminisane teme koje se smatraju štetnim po njih

Izvor: SMARTLife

Komapanija Meta, u čijem vlasništvu su popularne društvene mreže Facebook i Instagram najavila je nove restrikcije usmjerene na tinejdžere korisnike tih platformi.

Nove promjene izgledaju prilično značajno, bez obzira na to što je Meta u skorije vrijeme već uvodila određene mjere zaštite tinejdžera korisnike njenih mreža, ali se i pored toga nedavno našla pod velikim pritiskom javnosti. Upravo zbog toga u Meti su riješili da dodaju još dodatnih zaštitnih mjera.

Šta to podrazumijeva? U slučaju pretrage pojmova kao što su samoubistvo, samopovređivanje ili poremećaj ishrane Metine platforme će ubuduće skrivati više sadržaja nego što su to radile do sada, čak i kada je riječ o ljudima koje tinejdžeri prate na pomenutim platformama.

To znači, ne samo da će rezultati pretrage biti skrivani, već i da se tinejdžerima ubudeće neće prikazivati sadržaji koji se odnose na inkriminisane teme ni kada o njim budu postovali drugi korisnici koje oni prate.

Mreže će, takođe, tinejdžerima automatski postavljati najrestriktivnija podešavanja za kontrolu sadržaja, koja će sama biti aktivirana za sve tinejdžere koji se na njih prijavljuju.

Takođe, mreže će tinejdžerima slati upozorenja da ažururaju podešavanja, prenosi CNN. Takođe, slaće i notifikacije sa obavještenjem korisnicima da treba da ažuriraju svoje aplikacije "jednim klikom".

Do uvođenje novih zaštitnih mjera dolazi posle niza optužbi u SAD na račun Mete da njene društvene mreže ugrožavaju djecu i mlade, i utiču na sliku koju oni imaju o sebi, kao i njihovo mentalno zdravlje.

Kompanija Meta je, u posljednje vrijeme, pod velikim pritiskom i zbog optužbi da su neki njeni rukovodioci znali za sve navode iz optužbi, ali da nisu ništa uradili da to spriječe. Zbog toga su već pokrenuti neki sudski postupci, ali bi Meta zbog tih optužbi mogla da se nađe i na udaru federalog američkog pravosuđa.