Nakon što je Rockstar Games objavio prvi zvanični trejler igre, saznali smo da željno očekivani GTA 6 nećemo moći da zaigramo prije 2025. godine. Znamo i da bi priča trebalo bi da nas vrati u Vajs Siti (Vice City) u fiktivnoj državi Leonida.

Prvi zvanični trejler igre objavljen je ranije nego što je planirano, nakon što je prethodno došlo do njegovog curenja na internet. Šta je sve do sada poznato o igri, a šta se još iz trejlera moglo zaključiti?

Donosimo vam pregled zanimljivih detalja o novoj GTA 6 igri, virtuelnom prostranstvu otvorenog svijeta Vajs Sitija, novoj priči, novim likovima, vozilima... Ali prvo pogledajte trejler:

Datum objavljivanja

Rockstar je potvrdio da je izlzak GTA 6 određen za 2025. godinu, što je informacija koja je stigla zajedno sa trejlerom, ali bez preciziranja tačnog datuma. Zanimljivo je da Take-Two, vlasnik Rockstar-a, nastavlja da nagovještava da će igra izaći do marta 2025, ali ne saopštava ništa više o tome.

Prije objavljivanja trejlera, internetom su kružila razna nagađanja. Više izvora je potvrdilo glasine da će GTA 6 biti objavljen 2025, više od onih koji su tvrdili da će Grand Theft Auto VI biti smješten u modernom Vajs Sitiju.

Na koje sve platforme GTA 6 stiže?

Kako je do sada potvrđeno, GTA 6 će kada se pojavi u prodaji biti dostupan za Sony PlayStation 5 i Xbox Series X/S, što je u zvaničnom saopštenju navela i kompanija Take Two.

Za sada se ne pominju PC računari, što bi moglo da nam sugeriše da će "šestica" slijediti sličan put kao neke od prethodnih GTA igara koje su prvo objavljene za konzole, a tek kasnije za PC. Takođe, prema onome što nam je sada poznato, GTA 6 neće biti moguće igrati na PS4, kao ni na Xbox One konzolama.

Zašto pravljenje igre traje toliko dugo?

Na ovo pitanje ni Rockstar, ni Take Two nisu u stanju da daju precizan odgovor. Činjenica je, međutim, da između uspjeha GTA 5 i GTA Online, i uspjeha drugih igara poput Red Dead Redemption 2, stoji dug period potrošenog vremena, na koje treba dodati vrijeme koje se uporedo troši na razvoj nove igre, konstatuje GamesRadar+.

Lucija – prvi ženski glavni lik

U trejleru ste mogli da se upoznate sa protagonistima igre, sa fokusom na prvu glavnu žensku ulogu u GTA 6 – Luciju.

Ono što iz trejlera može da se zaključi su samo određeni nagovješaji. Ona nosi zatvorsku odjeću, što govori da je imala problema sa zakonom. Nekoliko puta je prikazana sa muškim likom koji bi (možda) mogao da bude i glavni lik u igri.

Zajedno djeluju kao da su u vezi ili da su neka vrsta moderne verzije Boni i Klajda. Kao da govore o međusobnom povjerenju, u situaciji kada se nađu u nekom zajedničkom zločinu.

Povratak u Vajs Siti

Za razliku od originalne igre GTA Vice City, čija radnja je smještena u 1986. godinu, GTA VI se odigrava u modernom okruženju, gradu u državi Leonida. A kako je najavljen kao "najveća i najimpresivnija evolucija Grand Theft Auto igara do sada", može se pretpostaviti da je Vajs Siti dio veće mape gradova i teritorija koja će formirati GTA 6.

Trejler nam je dao uvid novi u izgled Vajs Sitija, uz djelimičan prikaz ruralne Floride. A na informacije o nekim poznatim mjestima iz prethodne igre, kao što su Starfish Island, Malibu Club, Ocean View Hotel, Mali Haiti... moraćemo još da sačekamo da bismo vidjeli da li ćemo moći da ih posjetimo.

GTA 6 glasine: Šta je sve tačno?

Do velikog curenja informacija iz Rockstar-a došlo je 18. septembra 2022. godine, kada se na desetine video snimaka i skrinšotova iz navodne verzije igre u razvoju našlo na internetu.

Ako se pitate da li su ta curenja bila stvarna, Rockstar je potvrdio hakovanje zvaničnom izjavom: "Nedavno smo pretrpjeli upad u mrežu u kojem je neovlašćena treća strana nelegalno pristupila i preuzela povjerljive informacije sa naših sistema, uključujući snimke ranog razvoja sledećeg nastavka Grand Theft Auto."

Rockstar i njegova matična kompanija Take-Two od tada su govorili o curenju informacija, pa je tako direktor Take-Two Interactive, Štraus Zelnik izjavio da "nema dokaza da je oduzeta bilo kakva materijalna imovina, ali da curenje sigurno neće uticati na razvoj" igara.

Neposredno nakon curenja GTA 6 informacija, postojala je zabrinutost oko toga kako će to uticati na razvoj nove igre, ali je Rockstar tada potvrdio da hakovanje neće uticati na GTA 6, niti na bezbijednost GTA 5 i GTA Online.

Šta znamo o mapama?

Iako konačna GTA 6 mapa tek treba da bude prikazana, postoje neki pokazatelji iz procurelog videa koji ukazuju na prostor za igru koji se proteže izvan granica Vajs Sitija. Na isti način kao što je proširio Los Santos između Grand TheftS Auto: San Andreas i GTA 5 igara, Rockstar je, čini se prema nekoliko procurelih snimaka ekrana koji pokazuju potpuno nove oblasti, to uradio i u Vajs Sitiju.

Kako je sam Vajs Siti djelimično zasnovan na Majamiju, spekuliše se da bi GTA 6 mogao da bude "gurnut" još južnije prema močvarama Everglejdsa (močvarno područje) i Florida Kiza (niz tropskih ostrva). Zbog toga se očekuje da GTA 6 mapa sadrži mješavinu tipova okruženja.

Znamo li išta o gejmpleju?

I pored toga što je samo iz trejlera teško zaključiti kako će se nova igra igrati i koliko će biti unaprijeđena u odnosu na Grand Theft Auto 5, iz pomenutog prethodno procurelog snimka ranog razvoja igre može se zaključiti da Rockstar istražuje i testira neke nove mehanike.

Tako, na primjer, izgleda da se uvodi nova serija stelt pokreta, pošto se na snimcima vide pokreti koji prikazuju likove kako puze ležeći i nose tijela.

Od ostalih stvari koje mogu primijetiti u procurelim snimcima, viđen je i povratak kružnog menija za izbor oružja, alata, paketa prve pomoći i tableta protiv bolova. A povratak će izgleda dožjiveti i "Wanted" sistem, odnosno mjerač pozornosti policije sa pet treperećih zvjezdica i unaprijeđenim AI metodama praćenja "loših momaka i djevojaka".

