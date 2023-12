Napad Ilona Maska na oglašivače koji bojkotuju Iks, ranije poznat kao Tviter, zbunio je stručnjake. Ako oglašivači nastave da odlaze i ne vraćaju se, može li Iks da preživi?

Izvor: YouTube/TED/Screenshot

U jednom od svog mnogobrojnih haotičnih intervjua na ovu temu, Ilon Mask je jednom prilikom govorio o oglašivačima: "Ako se Dizni oseća prijatno da reklamira dečije filmove [na Tviteru], a Epl se osjeća prijatno da reklamira Ajfon, to su dobri pokazatelji da je Tviter dobro mjesto za oglašavanje".

Sedam mjeseci kasnije, Dizni i Epl se više ne oglašavaju na Iksu – a Musk ima riječi psovke za kompanije koje su otišle.



Kompanije su pauzirale oglase nakon istrage koju je sprovela američka organizacija, Media Matters for America, koja je označila oglase koji se pojavljuju pored pronacističkih postova. Iks je žestoko osporio izveštaj, dovodeći u pitanje njegove istraživačke metode, i pokrenuo tužbu protiv organizacije.

U vatrenom intervjuu u sredu, Mask je takođe upotrijebio riječ "bankrot", kako bi ukazao na to koliko bojkot reklama šteti rezultatu kompanije.

Za kompaniju koju je kupio za 44 milijarde dolara prošle godine, bankrot bi mogao zvučati nezamislivo. Ali moguće je, piše BBC. Da biste razumjeli zašto, morate da pogledate koliko se Iks oslanja na prihod od oglašavanja – i zašto se oglašivači ne vraćaju.

Iako, kako piše britanski javni servis, ne postoje najnovije cifre, prošle godine je oko 90 odsto Iksovog prihoda bilo od oglašavanja. To je srce posla





U srijedu je Mask više nego nagovijestio ovo.

"Ako kompanija propadne... propašće zbog bojkota oglašivača. I to će dovesti do bankrota kompanije." rekao je.

Mark Gej, direktor za klijente u marketinškoj konsultantskoj kući Ebikuiti, koja radi sa stotinama kompanija, kaže da nema znakova da će se neko vratiti kao investitor u kompaniju.

"Novac je izašao i niko ne postavlja strategiju za reinvestiranje tamo", kaže on.

U petak je maloprodajni gigant Valmart objavio da se više ne oglašava na Iksu. Nakon što je Mask rekao oglašivačima koji su napustili Iksu "gde da idu" u intervjuu u srijedu na samitu DealBook New York Times-a, rekao je nešto zbog čega će oglašivači još više da se trgnu.

"Zdravo Bobe", rekao je - aludirajući na izvršnog direktora Diznija, Boba Igera.

Kada Mask ovako stavi izvršne direktore "na nišan", oni će, kako piše BBC, biti još suzdržaniji da budu uključeni u Iks, kaže Lu Paskalis iz marketinške konsultantske kuće AJL Advisori.





Izvor: Euractiv/EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Jasmin Enberg, glavni analitičar u Insider Intelligence-u, dodaje: "Nije potreban stručnjak za društvene mreže da bi razumio i znao da javno i lično napadanje oglašivača i kompanija koje plaćaju račune Iksa neće biti dobro za poslovanje".

Da li bi Iks zaista mogao bankrotirati?

Ako su oglašivači nestali zauvjek, šta ima Mask? Kada ga je BBC intervjuisao u aprilu, bilo je jasno da Ilon Mask razumije da pretplate naIksus neće zamijeniti novac za oglašavanje.

"Ako imate milion ljudi koji su pretplaćeni za, recimo, 100 dolara godišnje, to je 100 miliona dolara. To je prilično mali prihod u odnosu na oglašavanje", rekao je.

U 2022. prihod od oglašavanja Tvitera iznosio je oko četiri milijarde dolara. Insajder Intelligence procenjuje da će ove godine pasti na 1,9 milijardi dolara.

Kompanija ima dva velika izdatka. Prvi je račun za osoblje. Mask je već otpustio na hiljade ljudi.

Drugi je vraćanje zajmova koje je Mask uzeo za kupovinu Tvitera, u ukupnom iznosu od oko 13 milijardi dolara. Rojters je izvijestio da kompanija sada svake godine mora da plaća 1,2 milijarde dolara na ime kamata.

Ako kompanija ne može da otplati kamatu na svoje kredite ili da priušti da plati osoblje, onda, da, Iks bi zaista mogao da bankrotira. Ali to bi bio ekstreman scenario koji bi Mask sigurno želio da izbjegne.

Ali, kako piše britanski javni servis, Mask ima opcije. Daleko najjednostavnija stvar za Maska bi bila, pišu, da uloži više svog novca - ali zvuči kao da on to ne želi.Mask bi mogao da pokuša da ponovo pregovara sa bankama za olakšavanje dugovanja. Mogao bi da traži, na primjer, kamatu "isplata u naturi" – tamo gde plaćanja kasne.

Ali ako ponovno pregovaranje ne uspije i banke ne dobiju svoj novac, onda bi bankrot mogao biti jedina opcija, a u tom trenutku banke bi mogle pokušati da podstaknu promjenu uprave.

"Bilo bi veoma neuredno i složeno", kaže Džered Elias, profesor prava na Pravnom fakultetu Harvarda. "I to bi bilo izuzetno izazovno. To bi stvorilo mnogo materijala jer bi on bio smijenjen i morao bi da svjedoči na sudu".

To bi moglo biti užasno za Maskovu poslovnu reputaciju, a takođe bi uticalo na to kako bi Mask mogao da pozajmljuje novac u budućnosti.





I u scenariju bankrota, da li bi Iks jednostavno prestao da radi?

"Smatram da je u to veoma teško povjerovati", kaže Elias. "Ako bi se to dogodilo, to bi bilo zato što je Ilon odlučio da se to desi. Ali čak i tada, ako bi to uradio, povjerioci bi imali opciju da kompaniju gurnu u stečaj, imenuju poverenika i ponovo upale svijetlo", kaže on.

Šta je sledeće za Maska?

Očigledno rešenje za sve ove probleme za Iks je jednostavno pronaći drugi tok prihoda – i to brzo. Mask se svakako trudi. Pokrenuo je novu uslugu audio i video poziva. Prošlog mjeseca je emitovao sebe kako igra video igrice - nada se da Iks može da se takmiči sa drugim popularnim aplikacijama.

On želi da Iks postane "aplikacija za sve", koja pokriva sve, od ćaskanja do onlajn plaćanja.

Prema Njujork tajmsu, Iks je trebalo da donese 15 miliona dolara od platnog poslovanja 2023. godine, što će porasti na oko 1,3 milijarde dolara do 2028. Iks takođe ima ogromnu riznicu podataka, a njegova ogromna arhiva razgovora može se koristiti za obuku četbotova. Mask veruje da su ovi podaci veoma vrijedni.

Dakle, Iks ima potencijal. Ali kratkoročno, nijedna od ovih opcija ne popunjava rupu koju su oglašivači ostavili, smatra BBC. Zato je Muskov ispad mnogima bio toliko zbunjujući.

"Nemam nikakve teorije koje bi imale smisla", kaže Paskalis. "U njegovoj glavi postoji model prihoda koji mi izmiče".