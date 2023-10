Sve je spremno za nevjerovatno naučno otkriće.

Mnogi astronomi više ne postavljaju pitanje da li ima života u svemiru. Umesto toga postavljaju pitanje kada ćemo ga pronaći. Veliki broj njih je optimističan u pogledu otkrivanja znakova života u sledećih nekoliko godina. Jedan naučnik, koji vodi misiju na Jupiter, ide toliko daleko da kaže kako bi ga iznenadilo kad ne bi bilo života na jednom od ledenih satelita, piše "BBC".

Nasin svemirski teleskop Džejms Veb (JWST ) nedavno je otkrio zanimljive nagovještaje o životu na planetu izvan našeg Sunčevog sistema. Brojne misije, koje su u toku ili će uskoro započeti, otvaraju novu svemirsku trku za najveća naučna otkrića.

"Ne možemo biti jedini inteligentan život"

"Živimo u beskonačnom svemiru, s beskonačnim brojem zvijezda i planeta. Mnogima od nas je jasno da ne možemo biti jedini inteligentan život. Sada imamo tehnologiju i sposobnost da odgovorimo na pitanje jesmo li sami u svemiru", kaže prof. Ketrin Hejmans, škotska kraljevska astronomkinja.

Teleskopi sada mogu da analiziraju atmosfere planeta koji kruže oko dalekih zvezda, tražeći hemikalije koje - barem na Zemlji - mogu proizvesti samo živi organizmi. Prvi tračak takvog otkrića došao je početkom septembra. Mogući tragovi gasa, koji na Zemlji proizvode jednostavni morski organizmi otkriven je u atmosferi planeta nazvanog K2-18b, koji je udaljen 120 svjetlosnih godina!

Planeta se nalazi u onome što astronomi nazivaju "Zona Zlatokose" - na odgovarajućoj udaljenosti od svoje zvezde da površinska temperatura ne bude ni prevruća ni prehladna, već taman za postojanje tekuće vode, koja je neophodna za održavanje života. Naučnici očekuju da će za godinu dana znati jesu li ovi nagovještaji potvrđeni!

Profesor Niku Madhusudan sa Instituta za astronomiju na Kembridžu, koji je vodio studiju, rekao je da bi, ako se nagovještaji potvrde, to radikalno promijenilo način na koji razmišljamo u potrazi za životom.

"Ako pronađemo znakove života na prvoj planeti koju proučavamo, to će povećati mogućnost da je život u svemiru česta pojava."

"U roku od pet godina doći će do velike transformacije"

On predviđa da će u roku od pet godina doći do velike transformacije u našem razumijevanju života u svemiru. Ako ekipa naučnika ne pronađe znakove života na K2-18b, na popisu ima još 10 planeta za proučavanje, a moguće je i mnogo više nakon toga. Čak i ako ne pronađu ništa, to bi osiguralo važne spoznaje o mogućnosti života na takvim planetama.

Njegov projekt samo je jedan od mnogih koji su u toku ili planirani za nadolazeće godine u potrazi za znakovima života u svemiru. Neki traže planete u našem Sunčevom sistemu - drugi traže mnogo dalje.

Koliko god JWST bio moćan, on ima svoja ograničenja. Veličina Zemlje i blizina Sunca omogućavaju postojanje života, ali JWST ne bi mogao otkriti daleke planete veličine Zemlje (K2-18b je osam puta veći) koje su tako blizu svojim matičnim zvezdama - zbog blještavila.

NASA planira nove podvige nakon 2030. godine. Koristeći visokotehnološki štitnik od sunca, "HWO" koji minimalizuje svjetlost sa zvezde oko koje planeta kruži. To znači da će bolje moći da uoči i atmosfere planeta slične našoj.

NASA takođe šalje svemirsku letelicu nazvanu "Dragonflaj" na jedan od Saturnovih mjeseca - Titan. To je egzotičan svijet s jezerima i oblacima napravljenim od hemikalija bogatih ugljenikom, koje planeti daju narandžastu izmaglicu. Zajedno s vodom, ove hemikalije se smatraju nužnim sastojcima za život.

Mars je trenutno previše negostoljubiv za žive organizme, ali astrobiolozi vjeruju da je ta planeta nekada bila bujna, s gustom atmosferom i okeanima, tako da je prema njihovim istraživanjima život na Marsu bio moguć.

Fokusiranje potrage

NASA-in rover "Perseverance" trenutno prikuplja uzorke iz kratera, za koji se smatra da je bio delta drevne rijeke. Zasebna misija u 2030. donijeće to kamenje na Zemlju, kako bismo ga analizirali u potrazi za potencijalnim mikrofosilima jednostavnih oblika života koji su davno nestali.

Neki naučnici ovo pitanje smatraju područjem naučne fantastike, ali potraga za radio signalima traje već godinama.

"Imamo signal koji možemo razumjeti"

Traženje signala moglo bi se činiti najnevjerojatnijim od svih različitih pristupa pronalaženju znakova života. Ali ujedno je i najnedvosmislenije i moglo bi se dogoditi bilo kada. "Zamislite da imamo signal koji zapravo možemo razumjeti", kaže dr. Kabrol.

Pre 30 godina nismo imali dokaza da planete kruže oko drugih zvezda. Sada ih je otkriveno više od 5000, a astronomi i astrobiolozi mogu ih proučavati do dosad neviđenih detalja.

Sve je spremno neverovatno naučno otkriće, smatra dr. Subhajit Sarker, jedan od naučnika koji proučavaju K2-18b: "Ako pronađemo znakove života, to će biti revolucija u nauci i to će takođe biti velika promjena u načinu na koji čovječanstvo gleda na sebe i svoje mjesto u svemiru."