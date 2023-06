Sistem za recikliranje tečnosti na Međunarodnoj svemirskoj stanici sada još efikasnije izvlači pijaću vodu iz neželjenih fluida.

Izvor: NASA

Sigurni smo da pijaća voda dobijena recikliranjem mokraće i znoja ne zvuči naročito primamljivo, međutim, najnoviji tehnološki proboj agencije NASA bi jednog dana mogao da bude od ključnog značaja tokom povratka ljudi na Mesec, ali i svih budućih misija.

Američka svemirska agencija je u saopštenju za javnost objavila da je njen ECLSS sistem za kontrolu životne sredine i održavanja života uspeo da reciklira čak 98% vode na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Jedan deo ECLSS sistema koristi "napredne odvlaživače" kako bi prikupio vlažnost koju posada proizvodi tokom disanja, kao i znoj koji se proizvodu tokom svakodnevnih aktivnosti, a drugi, nazvan "stroj za obradu urina", pogađate, prikuplja mokraću astronauta, i to pomoću vakuumske destilacije.

Kako tvrdi NASA, proces destilacije proizvodi vodu i neželjeni ostatak. Procenat vode koji se ranije dobijao reciklažom tečnosti na stanici bio je oko 94%, a zahvaljujući novom, poboljšanom uređaju, sada je taj neželjeni ostatak manji, a procenat pijaće vode čak 98%.

"Ovo je veoma važan korak u evoluciji sistema za održavanje života", kaže Kristofer Braun iz NASA-inog tima za održavanje ovih sistema, koji objašnjava da ovaj proboj znači da će na 100 litara vode gubitak biti dve litre, odnosno da će 98 litara ponovo moći da bude upotrebljeno.

Ukoliko ste gadljivi na pomisao da astronauti piju recikliranu mokraću, Džil Vilijamson, menadžet ECLSS sistema iz NASA-e, objašnjava da to nije ništa strašno. "Posada ne pije urin - pije pijaću vodu koja je izdvojena, filtrirana i pročišćena na način koji daje čistiju vodu od one koju pijemo na Zemlji". Ona smatra da će ECLSS biti ključan za buduće misije izvan Zemljine orbite. "Što budemo nosili manje vode i kiseonika, to ćemo imati više mesta za naučno opremu u letelici. Ovi sistemi znače da posada neće morate da brine o tome, odnosno da će moći da se u potpunosti fokusira na zadatak misije".