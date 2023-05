Neko je postavio ceo film The Super Mario Bros. Movie na Twitter, koji je za kratko vreme privukao ogromnu gledanost.

Izvor: Nintendo / Illumination / Universal Pictures

Ukoliko ste tokom vikenda koristili Twitter, imali ste priliku da uradite nešto što se ne dešava često - da pogledate piratsku kopiju filma The Super Mario Bros. Movie u celosti. Jedan Twitter korisnik je u petak nelegalno objavio naslov koji se trenutno prikazuje u bioskopima, a platforma je reagovala tek u nedelju. Film je uklonjen, korisnik suspendovan, ali ne pre nego što je skoro 10 miliona ljudi uspelo da ga odgleda.

Naravno, postavljanje piratskih kopija na društvene mreže nije ništa čudno, korisnici Twitter-a su već imali priliku da pogledaju The Fast and The Furious: Tokyo Drift ili Avatar-a. Međutim, tada su ti filmovi bili podeljeni u klipove u trajanju od dva minuta, objavljene u nizu tredova, a ovaj put je bilo potrebno samo dva - jedan za prvi sat filma, a drugi za preostalih 32 minuta.

Zašto se ovo nije dešavalo ranije? Odgovor je veoma jednostavan, društvena mreža čiji je vlasnik Ilon Mask dozvoljava Twitter Blue pretplatnicima da postavljaju snimke u trajanju do 60 minuta putem sajta, odnosno do 10 minuta putem aplikacije.

Uprkos ogromnoj gledanosti piratske kopije, The Super Mario Bros. Movie je "razvalio" u bioskopima, gde je zaradio više od milijardu dolara. Ostaje da se vidi da li će Nintendo na taj način sagledati situaciju ili se sprema tužba. Ova kompanija je poznata kao jedan od najagresivnijih boraca za zaštitu svojih intelektualnih prava.