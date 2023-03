Do premijere filma The Super Mario Bros. Movie ostalo je manje od mesec dana, a sada nam je stigao poslednji trejler.

Više od pet godina nakon što je Nintendo najavio da se radi na Super Mario animiranom filmu, do premijere je ostalo još samo nekoliko nedelja. Kako bi to obeležila, gejming kompanija je održala Nintendo Direct strim i predstavila poslednji The Super Mario Bros. Movie trejler. Gledaoci su imali priliku da vide potpuno nove scene iz filma, ali i nekoliko iznenađenja.