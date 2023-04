Želite da povećate broj ljudi koji prati vaš Instagram profil? Evo nekoliko savjeta kako to možete postići.

Izvor: SMARTLife

Instagram je odlično mjesto za samopromociju, ali i za okupljanje velikog broja ljudi oko iste teme ili proizvoda. Međutim, skupljati followere nije lak zadatak, što je pogotovo tačno ako ne znate šta radite. Kako ne biste lutali, za vas smo izdvojili 5 načina kako možete povećati broj pratilaca na Instagram-u uz pomoć AppGallery prodavnice aplikacija.

1. Uredite svoj profil

Prije nego što uopšte počnete da razmišljate o načinima na koji ćete privoljeti publiku, veoma je bitno da uredite svoj profil tako da postane prepoznatljiv u moru sličnih. Ovo znači da je potrebno da napišete uredan i interesantan Bio, uključite hashtag - pogotovo ako ste firma - dodate par emodžija, kao i Bio link ukoliko želite da vaši pratioci posjete određeni sajt na osnovu vaših objava.

Vaše korisničko ime bi trebalo da bude jedinstveno kako bi ga ljudi lakše pronašli, te gledajte da izbjegavate nešto poput "marko587251258", jer ćete u pretrazi biti izostavljeni. Budite kreativni.

Naravno, ono najvažnije, morate izabrati prikladnu profilnu sliku. Ukoliko ste firma, gledajte da to bude vaš proizvod ili logo, a ukoliko želite da sebe promovišete, najbolje je da to bude slika vašeg lica ili gornjeg djela tijela, a ne slika nekog pejsaža na kojem se jedva vidite, a još manje prepoznajete.

2. Bitno je šta ćete objavljivati, koliko često i kada

Ukoliko smatrate da imate odličnu ideju u vezi sa sadržajem koji ćete objavljivati, na dobrom ste putu. Trudite se da to bude nešto relevantno, interesantno, možda i korisno, što će ljudi željeti da vide, odnosno nešto zbog čega će željeti da im se vaše objave prikazuju.

Ne stidite se da stvarate Reels, Story i regularne objave kako biste dotakli veću potencijalnu publiku. Raznovrsnost može biti vaša najveća snaga. Na AppGallery prodavnici aplikacija možete pronaći bezbroj aplikacija koje će vam pomoći da kreirate interesantan i jedinstven sadržaj poput InShot-Video editor ili CapCut aplikacije.

Izvor: SMARTLife

Ipak, čak i ako stvarate objektivno interesantan sadržaj, to ne garantuje uspjeh, pogotovo ako niste redovni u svojim objavama. Zanimljive objave mogu privući veliki broj ljudi, postati viralne, ali ono što će ih zadržati je redovno objavljivanje kvalitetnog sadržaja.

Nije svejedno ni kada ćete objavljivati. Postoje određena vremena kada se smatra da je to najbolja ideja, ali sve zavisi od publike koju želite da privučete. Najbolje je da to činite od 10 do 13 časova u početku, a da zatim eksperimentišete i vremenom korigujete na osnovu vašeg iskustva.

Takođe, nemojte na svakoj objavi raditi istog dana. Ukoliko znate da ćete sutra biti zauzeti, slobodno pripremite i zakažite objavu unapred.

Izvor: SMARTLife

3. Izbjegavajte kupovinu followera

Iako kupovina followera od strane sumnjivih profila ili oglašivača može biti primamljiva, najbolje je da to izbjegavate. Ne samo zato što ste u opasnosti od prevare, već i zato što postoji ogromna razlika između lažnih i pravih pratilaca.

Prije svega, u startu ćete postati sumnjivi ako vaš profil prikazuje ogromne brojke pratilaca, a broj lajkova i komentara to ne reflektuje. Prirodan rast je mnogo poželjniji, a stvarni followeri su ti koji će ostavljati komentare i vaš sadržaj preporučivati svojim prijateljima.

4. Kvalitet fotografija i videa je veoma bitan

Veoma je važno da fotografije i klipovi koje postavljate na Instagram budu visokog kvaliteta. Za ovo vam je potreban pametan telefon koji je sposoban za tako nešto, ali i koji nudi dovoljno raznovrstan izbor kamera i načina za fotografisanje. Ukoliko posjedujete uređaj koji može da fotografiše kvalitetne slike samo danju, izgubićete veliki broj ideja koje ste mogli da ostvarite noću, a isto se može reći ukoliko vašem telefonu nedostaju moduli kamere, čime ćete u velikoj mjeri izgubiti na raznovrsnosti.

Ono što je veoma važno jeste da AppGallery prodavnica aplikacija, koja je dostupna na Huawei telefonima, posjeduje sve neophodne aplikacije koje su potrebne za uspjeh, što nas dovodi i sledećeg savjeta - koristite aplikacije kako biste unaprijedili svoje objave.

Iako sam Instagram nudi brojne dodatke kako biste unaprijedili svoje slike i klipove, često su najbolja rješenja ona koja nam stižu od treće strane. Jedno od tih rješenja je bez sumnje Canva, koju možete jednim klikom skinuti sa AppGallery prodavnice aplikacija. Ovo je odlična aplikacija za obrađivanje slika i videa, koja će vam omogućiti da se vaše objave izdvajaju od drugih - ne samo po kvalitetu, već i po kreativnosti. Naravno, postoji veliki broj aplikacija koje nude različite funkcionalnosti, te je najbolje da ih isprobate kako biste odabrali ono što vama najviše odgovara.

5. Do publike pomoću hashtagova

Ukoliko želite da se vaše objave pojavljuju u pretrazi, veoma je važno da koristite prave hashtagove, ali koji su pravi? To je već teži dio posla, ali bez brige, postoji rješenje.

Posjetite neke omiljene Instagram profile koji okupljaju publiku kojoj težite i vi, a zatim provjerite hashtagove koji se koriste na njihovim objavama i iskoristite ih kada objavljujete sličan sadržaj. Naravno, možete ih proširivati ili skraćivati, ali bitno je da doprete do ljudi koje želite da vas prate. Vremenom ćete i sami shvatiti koji najbolje rade za vas.