Ilon Mask spustio cijene svojih električnih automobila na evropskom i američkom tržištu.

Izvor: Tesla

Nakon postepenog podizanja cijena svojih vozila, proizvođač električnih automobila, Tesla, ih je sada drastično smanjio u pokušavaju da privuče nove kupce električnih automobila. Ova sniženja se odnose Evropu i SAD, a u zavisnosti od modela i tržišta dostižu čak 20%.

Ovaj potez, koji je doveo do pada akcija kompanije za 4,5%, uslijedio je nakon što je izvršni direktor Ilon Mask rekao da zbog recesije i većih kamatnih stopa moraju da održe rast prodaje nauštrb profita, prenosi Reuters. Stabilnija inflacija troškova takođe je bila faktor u snižavanju cijena, rekao je portparol kompanije Tesla u Nemačkoj, potvrđujući smanjenje cijena na najvećem evropskom tržištu.

"Ovo bi zaista trebalo da poveća obim prodaje u 2023. godini", rekao je u tvitu Geri Blek, investitor kompanije Tesla, koji je ostao optimističan, uprkos nedavnom naglom padu cijena akcija. "To je pravi potez".

Nove cijene

Kada je u pitanju tržište SAD, Tesla je snizila cijene Model 3, Model Y, Model X i Model S električnih vozila. Na primjer, cijene Model 3 i Model Y automobila su snižene od 6 do 20%, pa Model Y sada košta 52.990 dolara, što je znatno manje u odnosu na 65.990 dolara, koliko je koštao ranije. Naravno, tu su i državne subvencije do 7.500 dolara za mnoge modele električnih vozila, koje su stupile na snagu početkom januara.

Tesla je u Njemačkoj snizio cijene Model 3 i Model Y modela između 1 i 16 odsto, a sniženja su viđena i u Austriji, Švajcarskoj i Francuskoj, gde će kupci koji kupe Model 3 za 44.990 evra dobiti dodatno smanjenje cijene kroz vladinu subvenciju od 5.000 evra.

Ipak, nisu svi oduševljeni novim cijenama. Na nekim forumima, nedavni kupci ovih električnih automobila su se žalili da će ova sniženja dovesti do pada cijene polovnih modela i da smatraju da su previše platili. "Sniženje od 10.000 evra te definitivno natjera da pomisliš da su platio previše", rekao je jedan član Tesla Drivers and Friends foruma.

Na drugom kraju svijeta, u Kini, gde je Tesla prošle nedelje spustio cijene od 6 do 13 odsto, novi vlasnici ovih električnih automobila su protestovali ispred dostavnog centra, zahtijevajući kompenzaciju razlike.

Subvencije u Srbiji

Kao i SAD i mnoge zemlje u EU, Srbija takođe nudi subvencije za kupovinu električnih vozila. Prošle godine, Uredba Vlade Srbije o subvencionisanju električnih vozila je donesena početkom januara, a prijave su se primale do 31. oktobra. Iako takva Uredba još uvijek nije donijeta za 2023. godinu, očekuje se da će to uskoro desiti, ali uz mnogo veći ukupni budžet od 260 miliona dinara, pa će kupci novih električnih vozila moći, u zavisnosti od kategorije, da dobiju od 250 do 5.000 evra.

Prošle godine su subvencije za nova vozila bile sledeće:

Električni moped ili laki tricikl - 250 evra

Motocikli, teški tricikli, laki i teški četvorocikli - 500 evra

Hibridi - 2.500 do 3.500 evra (u zavisnosti od emisije ugljen-dioksida)

Putnička i teretna vozila na električni pogon - 5.000 evra

Pravo na subvencije u 2023. godini, kao i prošle, imaće fizička i pravna lica, a zahtijev za subvencionisanu kupovinu novog vozila sa dokumentacijom od prodavca i potvrdom da je auto na stanju u zemlji, ukoliko ne dođe do nekih izmjena, podnosiće se Ministarstvu zaštite životne sredine.