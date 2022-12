Iako Tesla Semi električni kamion izgleda fantastično, vozači nisu ubjeđeni u njegovu praktičnost.

Izvor: Tesla

Kompanija Tesla je nedavno, sa tri godine zakašnjenja, dostavila prve Semi kamione kupcima. Nesumnjivo je da je električni kamion po specifikacijama prilično impresivan, pa potencijalni kupci na papiru mogu da pročitaju da ovo vozilo nudi domet od 800 km, da koristi novu arhitekturu pogona od 1.000 volti, kao i razne softverske funkcije koje olakšavaju posao. Naravno, Tesla svojih vozilom mora da oduševi one kojima je namijenjen - vozače kamiona.

Ipak, ne djeluje da svi vozači dijele isti entuzijazam, a najbolji primjer toga je poljski kamiondžija, Tomaš Orinski, čije mišljenje o Tesla Semi kamionu je postalo viralno na Twitter-u.

"Reći ću vam zašto je (Tesla Semi) potpuno glupo vozilo, a neću pričati o njegovoj nosivosti ili bilo čemu. Baviću se samo kabinom sa stanovišta praktičnosti", počinje Orinski.

Sjedište u sredini je problem

"Vozač sjedi u sredini. Ovo otežava preticanje ili gledanje u daljinu, a takođe otežava pružanje ruku kroz prozor da biste predali papirologiju ili razgovarali sa tipom na kapiji kada ulazite u luku ili fabriku - ili na naplatnoj rampi", objašnjava Orinski.

Pozicija vrata nije dobra

"Vrata su pozadi. Uđete, okačite svoj kaput, a zatim prošetate nekoliko koraka da biste sjeli za volan. Ovo u osnovi znači da gubite prostor u kabini zbog hodnika. Tu ne možete postaviti krevet na kom će se vozač odmoriti, jer su tu vrata - a ako želite da izađete sa desne strane, morate da preskačete preko suvozačevog sjedišta koje se spaja sa vozačevim, pa ne možete samo da hodate ispred njega kao što to možete da uradite u običnoj kabini. Nekada morate da izađete sa desne strane - ja sam danas morao jer je snijeg bio dubok sa lijeve strane", nastavlja Poljak.

Ukoliko vam nije jasna pozicija suvozačevog mjesta i zašto mora da se preskače, pogledajte video kako biste stekli bolji utisak o enterijeru:

Tesla Semi Izvor: Тракист

Prljavija kabina

"Činjenica da morate da hodate po kabini znači da će biti puna blata. Dobra stvar oko ulaska direktno na vozačevo sjedište jeste što možete da otresete snijeg ili blato kada se popnete, a čak i ako su vam čizme još uvijek prljave, samo mali komad poda ispred vozačevog sjedišta se zaprlja. Takođe, možete izuti čizme tamo i onda se bosi kretati po ostatku kabine, jer ostaje čista. Ne i u Tesla kamionu - osim ako ne želite da menjate čizme svaki put kada uđete u kabinu, što bi stvarno bilo glupo", kaže vozač.

Nezgodan vetrobran i čudni retrovizori

Orinski se nije tu zaustavio, već je dodao da je i nagnut vetrobran ogroman problem. "Znate kako morate da čistite sneg sa vjetrobrana na kolima? Pokušajte to da radite na visini od tri metara - ako je staklo vertikalno, snijeg nije problem".

Poljski kamiondžija je takođe napomenuo će se zbog dizajna vetrobrana kabina brže zagrijavati. "Možete to da rješite paljenjem klime, naravno, ali to će vući još više struje i smanjiti domet".

Ni retrovizori nisu izostavljeni u izlaganju Orinskog: "Kabina se sužava napred, a retrovizori moraju biti u stanju da vide pozadi. To znači da moraju biti na zaista dugim rukama, pa ne možete da sjednete na sjedište vozača ili suvozača, otvorite prozor i očistite ih kada se zaprljaju. Ne možete do njih doći iznutra, a ne možete do njih doći spolja jer su previsoko".

"Suština je da je ovo vozilo igračka za bogate dječake, a ne praktično, radno vozilo, jer njegovi dizajneri nemaju pojma o realnosti transporta", zaključio je Tomaš Orinski.