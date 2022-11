Kao i prethodne tri, Epic Games će i ove godine deliti besplatne igrice oko Božića.

Izvor: Rockstar Games

Iako su za sada u pitanju samo glasine, izgleda da će Epic Games i ove godine poklanjati besplatne igre svaki dan. Ova informacija nam stiže sa sajta Dealabs, gde je korisnik billbil-kun saopštio ovu informaciju, odgovarajući na pitanje drugog korisnika.

Zašto verujemo u to što kaže billbil-kun? Zato što je poznat po tačnim informacijama koje je delio u prošlosti, uključujući buduće PS Plus igre, Xbox Game Pass promocije, Epic Games besplatne igre i još mnogo toga.

Epic Games je 2019. godine započeo praksu deljenja besplatnih igara u decembru, tokom koje su korisnici ove platforme imali priliku da ugrabe 12 igara. Ovo praznično darovanje je nastavljeno i 2020, odnosno 2021. godine, pa smo prošlog decembra imali priliku da vidimo sledeće igre:

Shenmue 3

Neon Abyss

Remnant From The Ashes

The Vanishing of Ethan Carter

Loop Hero

Second Extinction

Mutan Year Zero: Road to Eden

Vampyr

Pathfinder: Kingmaker

Prey

Control

Mages of Mystralia

Moving Out

Salt and Sanctuary

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tomb Raider Game of the Year

Iako nije mogao da da precizniji odgovor, billbil-kun je rekao da će ovogodišnja promocija trajati između 15. decembra 2022. i 10. januara 2023. godine, ponovo obuhvatajući katolički Božić i Novu godinu.

Epic Games trenutno poklanja od jedne do tri igre svake nedelje, ali ćemo tokom promocije sledećeg meseca videti besplatnu igru svaki dan. Dok čekate da promocija počne, imate šansu da do četvrtka besplatno preuzmete Star Wars Squadrons igru, nakon čega vas očekuju Fort Triumph i RPG in a Box.