Korisnici Steam platforme će uskoro videti Assassin's Creed Valhalla u ponudi, nakon čega se očekuje da stignu i Anno 1800, odnosno Roller Champions.

Izvor: Ubisoft

Nakon višegodišnjeg odsustva, Ubisoft je najnoviji veliki izdavač igara koji se vraća na Steam. Ove vesti je potvrdila sama kompanija za Eurogamer, koja će 6. decembra objaviti svoju igru Assassin's Creed Valhalla na najvećoj PC gejming platformi.

"Stalno procenjujemo kako da svoje igre približimo različitoj publici, gde god da se nalaze, istovremeno pružajući konzistentan ekosistem igrača kroz Ubisoft Connect", kaže Ubisoft. "Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 i Roller Champions cu među Ubisoft naslovima koji će biti objavljeni na Steam-u".

Nažalost, nije poznato kada će Anno 1800 i Roller Champions stići na Steam, ali ne očekujemo da ćemo čekati predugo. Ubisoft takođe nije spominjao da li će vremenom objaviti druge igre koje je uskratio Steam korisnicima, poput Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs: Legion, Ghost Recon Breakpoint i The Division 2. Kompanija takođe nije precizirala da li će predstojeća izdanja stići na ovu platformu, kao što su Skull and Bones ili Assassin's Creed Mirage.

Poslednji naslov koji je Ubisoft izbacio na Steam platformi bio je Far Cry: New Dawn. Nakon toga, kompanija je svoje PC igre objavljivala samo na Epic Games Store-u, kao i na sopstvenoj Ubisoft Connect platformi. Slično kompaniji Electronic Arts, Ubisoft-u se nije svidelo to što Valve uzima 30% provizije od svake prodaje. Epic je po tom pitanju dosta povoljniji, zahtevajući samo 12 procenata.

To neslaganje nije sprečilo EA da se vrati na Steam 2019. godine nakon osmogodišnjeg odsustva, donoseći sa sobom mnoge velike naslove koje je ranije objavio. Poslednjih godina, Microsoft je takođe počeo da podržava Steam sa igrama kao što su Halo, Forza Horizon i Microsoft Flight Simulator. Ove godine, Call of Duty: Modern Warfare II postao je prvi Call of Duty naslov nakon pet godina koji je dostupan na Steam-u, nakon što je franšiza jedno vreme bila ekskluzivna za Battle.net servis.