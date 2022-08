Najpoznatija kriptovaluta nastavlja da beleži negativne rekorde i dalje.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ David McBee

Tržište kriptovaluta nikako da zabeleži svoj pad, koji traje već neko vreme, a tokom 29. avgusta cena Bitcoin novčića ponovo je bila ispod 20.000 dolara, da bi se opet popela na 20.200 dolara.

Tržište je tokom pomenutog perioda opet vredelo manje od 1.000 milijardi dolara, odnosno oko 997 milijardi, što je novi loš rekord u odnosu na novembar 2021. godine, kada je vrednost kripto tržišta beležila najvišu vrednost.

U poređenju sa vrednošću od oko 70.000 za jedan novčić, Bitcoin je 29. avgusta vredeo gotovo 72% manje i vrednost mu je iznosila Merge,19.870 dolara.

Tokom jula i avgusta Bitcoin je uspevao da se održi iznad 20.000 dolara, ali je opet došlo do blagog pada vrednosti kriptovalute, a taj pad će se, ako je verovati CoinGecko stručnjacima nastaviti i dalje.

Do pada je došlo zbog još više poljuljanog poverena različitih ulagača ne samo u Bitcoin, nego i u kriptovalute uopšte, a delimično i zbog toga što sve veći broj tehnoloških kompanija, koje su ranije kupovale Bitcoin i druge kriptovalute sada odustaje od njih. Kriptovalute se smatraju rizičnim ulaganjem i zbog toga dolazi do njihove česte promene vrednosti i naglog pada ili skoka.

Pao je i Ethereum, koji će preći na nerudarski način poslovanja početkom septembra, i to za oko tri procenta, a Merge update, koji će se obaviti u dve faze izgleda je nemoćan da zaustavi pad vrednosti ove i kriptovaluta uopšte. Ipak, kako insistiraju stručnjaci, Merge ažuriranje Ethereum-a će dovesti do istorijske promene kriptovaluta i dugoročno posmatrano to bi moglo da ima samo pozitivne posledice na ovo trusno tržište.

U poređenju sa vrednostima koje je imao u istom periodu kad je i Bitcoin imao rekordnu vrednost, Ethereum je pao za oko 70 procenata.