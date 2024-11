Kako razlikovati original parfem od lažnog: 6 savjeta koji će vam uštedjeti novac

Na šta treba obratiti pažnju kako biste razlikovali kvalitetne brendirane parfeme od falsifikata ili replika, objašnjavamo u nastavku.

Kada je za parfem potrebno izdvojiti malo više novca, na tržištu će se sigurno pojaviti njegovi falsifikati. Nekima ne smeta da kupuju falsifikate jer to znači i da su jeftiniji, ali ako želite original, onda pazite da ne nasjednete na ove trikove.

Kvalitet pakovanja

Vodeći svjetski proizvođači brinu da pakovanje njihovih proizvoda izgleda dostojanstveno i da odražava imidž brenda.

Celofanska folija na kutiji parfema treba da obavija pakovanje nježno, da bude glatka i ravna, bez nabora, preklapanja i grubih, debelih prelaza koji moraju biti termički zalijepljeni, bez upotrebe ljepila.

Kartonska kutija treba da bude čvrsta, glatka. Štampa mora biti vrhunskog kvaliteta, sa jasno uočenim slovima (uključujući i najmanji font). Ako na kutiji postoje urezani, lakirani ili presijavajući detalji, oni će biti jasno u granicama slike ili natpisa. Isto važi i za pozlaćene ili posrebrene dizajnerske elemente.

Ako slika nije jasna, boje su neusklađene, slova su zamućena, a pozlata se ljušti pri najmanjem kontaktu – u rukama imate falsifikat.

Za lakši transport, odgovoran proizvođač obično stavlja unutra kutije kartonsku konstrukciju koja drži flašicu u stabilnom položaju. Ako flašica slobodno klizi unutar zapečaćene kutije, vjerovatno imate falsifikovani parfem.

Informacije na pakovanju

Obratite pažnju na informacije koje se nalaze na pakovanju. Na primjer, barkod sadrži podatke o zemlji porijekla, što su prve dve cifre. Za SAD i Kanadu, barkod počinje od 00 do 09, za Francusku od 30 do 37, za Italiju od 80 do 83, za Španiju 84, za Veliku Britaniju 50, a za Njemačku od 400 do 440. Naziv zemlje proizvođača na pakovanju treba da odgovara brojevima barkoda. Natpis poput „London–Rome–New-York“ vjerovatno ukazuje na falsifikat.

Na dnu pakovanja obično se nalazi oznaka sa serijskim brojem serije, koji treba da se poklapa sa oznakom na dnu flašice. Serijski brojevi moraju biti identični.

Obim proizvoda je označen u tečnim uncama (FL.OZ) na prednjoj strani pakovanja, a u mililitrima na zadnjoj strani.

Kvalitet flašice

Staklena flaša kvalitetnog brendiranog parfema treba da bude savršeno izlivena, bez oštećenja. Ne smiju biti prisutni čipovi, neravni dijelovi stakla, ogrebotine, crvići vazduha unutar staklene bočice (ako to nije dio dizajna).

Na originalnim flašicama, poklopac se čvrsto pritisne na vrat flašice i otvara se sa lakoćom. Sprej „sjedi kao uliven“, ne ljulja se i ne otkriva se lako, pritiskuje se tiho, bez škripanja i pucanja. Cjevčica treba da odgovara dubini flašice, može biti blago zakrivljena da bi došla do svih dijelova flašice, ali ne bi smjela biti ni predugačka ni prekratka.

Karakteristike parfemske tečnosti

Sami parfemi ili toaletne vode treba da budu potpuno prozirni, mogu imati blagi ton boje. Protresite flašicu i ako se pojave mali mehurići, to je normalno. Međutim, ako u tečnosti primijetite čak i najmanje mutne naslage, fine čestice ili tragove boje – pred vama je falsifikat. Takođe, lažni parfemi obično imaju jarku, upadljivu boju.

Prema svjetskim standardima, parfemi mogu sadržavati do 85% alkohola, a toaletne vode do 75%. Nakon što nanesete tečnost na kožu ili tester štapić, miris alkohola se brzo povuče u nekoliko sekundi, a ostaje samo parfemska kompozicija. Ako i dalje osjećate oštar miris alkohola nakon minut ili dva, vjerovatno testirate falsifikovane parfeme.

Bar kod

Postoje sajtovi na kojima možete provjeriti kodove za parfeme i svu drugu kozmetiku. Kada na njih unesete serijski kod proizvoda, stranica će vam reći kada je taj proizvod proizveden. Naravno, pod pretpostavkom da je to pravi proizvod. Ako ne može da vam pokaže podatke, znate da su lažni. Ovo će otkriti da li je vaš parfem pravi. Dodatak je i to što možete saznati kada je tačno proizveden.

Cijena

Izgleda kao odlična prilika! Osim ako nije. Dok je cijena negde oko 20 do 30% niža, to je u redu, međutim, ako je duplo niža, to je sumnjivo. Naročito ako su u pitanju luksuzni parfemi poput Bvlgari ili Chanel. Rijetko ćete moći da ih nabavite u pola cijene jer oni svoje parfeme jednostavno neće toliko sniziti. Čim je cijena mnogo niža, nešto nije u redu. Pogotovo ako je to web sajt za koji niko nikada nije čuo.

