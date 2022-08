Curenje kočione tečnosti usled neispravnog dela od 60 dolara može da prouzrokuje katastrofalan ishod.

Izvor: Ferrari

Loše vesti za skoro 24.000 američkih vlasnika Ferrari automobila. Kompanija povlači skoro svako vozilo koje je prodato u SAD od 2005. godine zbog potencijalnog kvara na kočnici.

Prema zahtevu Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na putevima, ukupno 23.555 Ferrari modela prodatih u SAD ima potencijalno neispravan poklopac rezervoara kočione tečnosti koji možda ne ispušta pritisak na odgovarajući način. Ovo može dovesti do vakuuma u rezervoaru, što može dovesti do curenja kočione tečnosti. Ako se rezervoar kočione tečnosti isprazni, to može dovesti do potpunog kvara kočnice. Drugim rečima, deo koji košta 60 dolara može da pošalje italijanskog pastuva od 350.000 dolara direktno u zid.

Ferrari procenjuje da je samo 1% automobila koje povlači potencijalno pogođen. Popravka je takođe jednostavna - novi poklopac rezervoara kočione tečnosti i ažuriranje softvera koje pruža poruku u upravljačkim programima za upozorenje u grupi merača ako nivo kočione tečnosti padne na opasno nizak nivo. Ferrari predlaže da ako na bilo kom od opozvanih automobila zasvetli upozorenje o niskom nivou kočione tečnosti, vozač odmah stane i odvuče svoj automobil do servisa.

Najstariji automobili koji su pogođeni su 612 Scaglietti, koji je ušao u proizvodnju u martu 2004. i F430, koji je prvi sišao sa trake godinu dana kasnije. Jedini modeli koje je Ferrari prodao od 2005. godine, a koji nisu pogođeni su 575M Maranello, 599 GTB, SF90 i 296. Retki specijali kao što su F12tdf, LaFerrari i F60 America su pogođeni, pored uobičajenih automobila kao što je California i 458. Ovaj problem se odnosi na automobile proizvedene sve do 22. jula 2022.

Ferrari je podneo opoziv 26. jula 2022. i planira da pošalje obaveštenja vlasnicima i dilerima 24. septembra.

Ni električni automobili nisu imuni na probleme sa sistemom kočenja - kompanija Tesla je nedavno povukla 6.000 svojih vozila zbog labavog zavrtnja kočionog diska, a interesantno je da je Toyota morala da povuče svoje prvi električni automobil zbog opasnosti od otpadanja točkova.