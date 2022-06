Instagram uveliko testira novu opciju prikazivanja sadržaja i postaje sličniji TikTok aplikaciji, a vlasnik Meta univerzuma za to ima vrlo "logično objašnjenje".

Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Souvik Benerjee

Ako je verovati izvorima upućenim u stvar Instagram testira nov način prikazivanja sadržaja na Feed-u i to tako da fotke i snimci zauzimaju ceo ekran.

Čini li vam se to odnekud poznatim - kao i nama, to je zapravo TikTok način prikazivanja sadržaja i očigledno je da ga korisnici jako vole, pa je i Meta ekipa rešila da ga prisvoji, kao što je čerupanjem Snapchat i ranije i same TikTok mreže prisvojila sve njihove bolje opcije.

Kako bi objasnili ovako drastičnu promenu prikaza sadržaja, iz kompanije Meta su objavili kako se novi način prikazivanja testira na "ograničenom broju korisnika", a i The Verge zaključuje kako bi to mogao da bude jasan pokušaj Instagram ekipe da se takmiči sa TikTok rivalom koji još uvek jača i popularniji je među korisnicima (to pokazuju podaci o preuzimanju aplikacija).

Test grupa sadržaj vidi preko gotovo celog ekrana, a traka za navigaciju se pojavljuje u malom prostoru ispod sadržaja. Opis i opcija za pisanje komentara isto ostaju dole, dok je logo Instagram kompanije i dalje pri vrhu ekrana.

Inače, Instagram je i ranije ovog meseca testirao sličan dizajn, a Mark Cukerberg je o svemu, u svom tako očekivanom maniru, objasnio: "Želimo da vam olakšamo otkrivanje sadržaja i povezivanje s prijateljima. Fotografije su i dalje važan deo Instagram mreže i radimo na tome da poboljšamo način na koje se prikazuju i na celom ekranu".

