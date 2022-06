Poco će 23. juna predstaviti nove Poco F4 5G i Poco X4 GT 5G modele.

Izvor: winfuture.de

Poco će uskoro lansirati dva nova pametna telefona više srednje klase - Poco F4 5G i Poco X4 GT 5G. Kako to obično biva, Poco pozajmljuje dizajn od drugih uređaja kompanije Xiaomi, pa je tako Poco F4 zapravo rebrendiran Redmi K40s, a Poco X4 GT zapravo Redmi Note 11T Pro Plus.

Poco F4 5G

Kako je i sam Poco potvrdio, F4 model će pokretati Snapdragon 870 čipset, koji je pokretao i prošlogodišnji F3 model. Osmojezgarni procesor dostiže 3,2 GHz brzine takta i dolazi sa integrisanim 5G modemom. Kupci neće dobiti nadogradnju čipseta, a ovaj potez je bez sumnje uzrokovan nestašicom čipova u svijetu.

Ekran ovo modela će biti dijagonale 6,67 inča, brzine osvježenja od 120 Hz, a osvjetljenje će biti čak 1300 nita, koje će, naravno, moći da se dosegne samo u određenim situacijama.

Kada su kamere u pitanju, novi F4 model će posjedovati glavnu kameru od 64 MP sa f/1.9 otvorom blende, ultraširokougaoni senzor od 8 MP, kao i makro kameru od 2 MP. Prošlogodišnji Poco F3 nije bio poznat po odličnim fotografijama, a ostaje nam da vidimo kakve će rezultate dati njegov naslednik.

Kapacitet baterije Poco F4 telefona će biti 4500 mAh i podržavaće brzo punjenje od 67 W. Ipak, kao ni prošle godine, bežično punjenje nije prisutno. Ostale specifikacije uključuju Bluetooth 5.2, NFC i Wi-Fi 6.

Poco X4 GT 5G

Kao što smo već pomenuli, Poco X4 GT neće biti ništa drugo do rebrendiran Redmi Note 11T Pro Plus, koji je već dostupan u određenim regionima. Prema procurelim informacijama, za razliku od Note 11T Pro Plus modela, LCD ekran, dijagonale 6,6 inča, neće biti osvježavan brzinom od 144 Hz, već 120 Hz.

Snaga ovog modela biće MediaTek Dimensity 8100 čipset. Već smo imali priliku da se susretnemo sa ovim čipsetom na evropskom tržištu, a kupci mogu da očekuju performanse bliže Snapdragon 888, nego 870 čipsetu.

Baterija Poco X4 GT telefona će imati veći kapacitet od Poco F4 modela i iznosiće 5080 mAh. Brzina punjenja ostaje ista - 67 W. Druge specifikacije uključuju Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E i ulaz za slušalice.

Datum i cijena

Novi Poco modeli će biti zvanično lansirani 23. juna. Prema procurelim informacija, cijena Poco F4 5G modela će biti 430 eura, dok će Poco X4 GT 5G koštati 400 eura.