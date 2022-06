Kompanija Nothing je na svojoj Instagram stranici predstavila izgled phone (1) modela.

Bliži se 12. jul, kada će kompanija Nothing lansirati svoj prvi telefon - Nothing phone (1). Kompanija je već neko vreme golicala maštu ljubiteljima tehnologije na svom Twitter profilu, prikazivajući delove svog prvog pametnog telefona. Nothing je konačno podigao veo i predstavio kompletan izgled poleđine svog providnog telefona.