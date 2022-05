Prve informacije o prvom telefonu kompanije Nothing

Kompanija Nothing je konačno potvrdila da će njihov prvi telefon biti lansiran ovog leta. Izvršni direktor Karl Pei takođe je otkrio će Nothing phone (1), kako su ga nazvali, imati Qualcomm Snapdragon čipset i da će ga pokretati prilagođena Android varijanta pod imenom Nothing OS.