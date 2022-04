TSMC objavio konkretne planove o prvim testovima, masovnoj proizvodnji i prvim telefonima sa čipsetovima izrađenim na dva nanometra.

Izvor: SmartLife / Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Prošlo je dve godine od kada je tajvanski gigant zacrtao početak prodaje čipova na kojima su tranzistori veličine tri nanometra.

Okviran epilog u odnosu na 5-nm proces trebalo da bi da pruži povećanje performansi za 15 procenata i to sa 30% manjom potrošnjom energije.

Prilikom skorašnjeg prezentovanja izveštaja o poslovanju tokom prvog kvartala (januar-mart 2022), zvaničnici kompanije TSMC saopštili su da sve teče po planu, kao i to da će u drugoj polovini godine početi serijska proizvodnja N3.

CEO TSMC-a C. C. vei uz to je dodao da uveliko teku pripreme za jedan nanometar manje čipove, koji će biti novi proboj na ovom polju tehnologije i proizvodnje uopšte.

Izvor: TSMC

Spuštanje na N2 lestvicu (dva nanometra) planira se za 2024. godinu, kada će biti proizvedeni prvi primerci, dok će pun komercijalni pogon uslediti godine dana kasnije - 2025. Tokom 2026. godine videćemo i prve telefone sa čipsetovima proizvedenim na dva nanometra. Menja se i proizvodni proces, pa će umesto FinFET tranzistora, biti korišćeni oni se GAA (Gate All-Around).

Pogledajte kako izgleda TSMC proizvodnja:

Samsung već koristi ovu tehnologiju, a implementiraće je i Intel, takođe 2025-te, ali ove kompanije nisu još uvek saopštile kad će pustiti čipsetove za korišćenje u telefonima, tabletima, laptop ili desktop računarima.

S obzirom na to da je potražnja za procesorima i dalje veća od proizvodnje, ne treba da čudi što je profit TSMC-a od februara na ovamo viši za 11,6%. Upravo ovaj, HPC (high performance computer) segment proizvodnje čini 41% kolača, pa se u drugom kvartalu očekuje prihod od čak 18,2 milijarde dolara.